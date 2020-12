La Secció Jove de Demòcrates inicia una campanya de recollida de joguines per Nadal

La Secció Jove de Demòcrates inicia aquest dilluns, i fins al 31 de desembre, una campanya de recollida de joguines per Nadal. Tot el que es reculli anirà destinat a les famílies més vulnerables del país, en un any especialment complicat per la pandèmia del SAS-CoV-2.

Les entregues es poden fer a la seu de Demòcrates (passatge Antònia Font Caminal 1, Escaldes-Engordany), de les 9 a les 13 hores (es pot fer en un altre horari si es demana cita prèvia). Un membre de la Secció Jove del partit les recollirà i les posarà en quarantena per, un cop finalitzi la campanya, entregar-les a Càritas Andorrana, des d’on es farà la distribució per a les famílies vulnerables.

La iniciativa solidària de la Secció Jove de Demòcrates té com a objectiu que es mantingui la màgia del Nadal i totes les nenes i nens puguin tenir joguines aquestes festes, malgrat la situació complicada per la qual estan passant famílies del país. A la vegada, busca conscienciar del dret dels infants al temps d’oci i joc: tots tenen dret a gaudir d’una joguina en l’època més important del seu desenvolupament.

La campanya s’integra dins la que ja fa molts anys realitza el periodista d’RTVA Òscar Royo. En el cas de la iniciativa de Demòcrates es fa una crida perquè, si pot ser, les joguines que s’entreguin siguin per a la franja d’edat entre els 10 i els 14 anys. Les joguines han de ser noves, i evitar que tinguin caràcter bèl·lic.