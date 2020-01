Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Seran uns dies complicats en relació amb la parella. Haureu de tenir molta paciència i sobretot intentar no deixar que surti el vostre instint més rebel o destructor, perquè si és així podeu sortir escaldats i provocant situacions complexes en les que no estareu gens bé i després tindreu remordiments de consciència, relaxeu-vos molt.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La vostra part somiadora i d’il·lusions us donarà la solució a l’avorriment que pugueu sentir. Tindreu idees vàries per fer coses diferents que aniran relacionades amb la vostra vida personal i també en la vostra situació de parella. Estarà bé que us deixeu portar i també que us deixeu sentir per descobrir que voleu fer, com i quan.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Podeu tenir una mica de baixada d’autoestima i això us farà estar moixos. Feu servir els vostres dots de paraula per demanar allò que necessiteu, encara que només sigui una abraçada. De vegades ens fa vergonya demanar i no ens hauria pas de fer, al cap i a la fi els demés moltes vegades no s’adonen de les coses si no se’ls hi diu.



Cranc



al 21 de juliol

Passareu uns dies una mica fluixos en tema salut, heu de mirar de protegir-vos o anar amb compte en el tema d’agafar fred o de menjar coses que no us van bé. Si aneu amb compte us podeu estalviar més d’un malestar. Per altra banda teniu l’avantatge d’estar més guapos del normal i de saber tractar bé a les persones que us importen.



Lleó



al 21 d’agost

Les ganes d’estar a casa i fer la vostra seran prioritàries, és convenient que prengueu decisions i que valoreu el que us convé a vosaltres. Lo de fora ja està bé, però sempre i quan les coses de casa vagin bé, ja que és on realment us heu de trobar a gust. Feu cas i escolteu a les persones grans que us anireu trobant pel camí.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Necessitareu fer coses diferents i amb una perspectiva innovadora, no us agradarà repetir el mateix patró de sempre ni estar envoltats del mateix tipus de persones, cosa que us farà obrir mires per renovar amistats i situacions. Si se us plantegen canvis els heu d’agafar i aprofitar. Jugar i divertir-vos us pot anar molt bé per tot.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

No feu cas dels pensaments negatius que us venen al cap, tindreu tendències a veure tot molt embolicat i en realitat tampoc hi està tant. Hi ha èpoques en les quals sembla que tot és difícil i que es generen un seguit de despropòsits que fan que ho veiem tot malament, el més important és deixar passar aquest temps i seguir contents.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La responsabilitat en el camp de la feina crearà moments propicis per assentar millor el vostre lloc de treball i fins i tot per demanar un augment de sou, que no vol dir que us el donin però seran moments propicis. Per contra tindreu arrencades de caràcter una mica potents amb la parella, cal que us calmeu per no trencar la relació.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Us podeu trobar que les persones del vostre entorn us vinguin amb moltes lleis i que us toqui rebre per qualsevol cosa, heu d’intentar no enfadar-vos i mirar de tenir paciència perquè si salteu es pot acabar malament tot plegat i no cal. Mireu d’enfocar les vostres forces amb preparar sortides o viatges a llocs que us agradin.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si teniu temes de papers per arreglar serà fàcil que els pugueu deixar enllestits aquests dies. Només caldrà que hi poseu ganes i mogueu el que convé perquè es posi tot en marxa. Les ganes de sortir de casa i de fer coses amb altres persones us portaran a contactar amb gent diferent que us aportarà entreteniment a la vida quotidiana.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us veureu embolicats en temes que no us vénen de gust i que no teniu ganes de viure, haureu de ser valents i buscar la manera de remuntar i agafar forces per dir que no, o si mes no per eludir aquelles coses que us comportin problemes. Si sabeu buscar la part bona del tema, podeu trobar maneres d’estar bé amb embolics i tot.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Estareu molt mandrosos i amb poques ganes de moure fitxa per res, ja cal que sortiu d’aquesta roda en la que us heu posat perquè com menys es fa menys ganes es té de fer i si no es trenca aquest tarannà, la cosa no va bé. Heu d’aprofitar que els amics us busquen per sortir, ja podeu anar amb ells a divertir-vos i a riure amb ells.