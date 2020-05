Els Peixos augmentareu la mobilitat del 4 al 10 de maig

Àries



al 20 d'abril del 21 de març

El sector de l’economia segueix força actiu per tu i toca fer gestions per posar-se al dia. Podries sentir-te molt atret per una persona, que fins ara és una amistat.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Sol, Mercuri i Urà a Taure, impulsen a resoldre assumptes amb celeritat. Si tens coses endarrerides, ara poden actualitzar-se. Possibles tibantors amb la família política.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Les qüestions amoroses flueixen. Si tens un interès sentimental, pots rebre resposta afirmativa. Cerques respostes a molts enigmes i introdueixes nous temes de lectura.



Cranc



al 21 de juliol

La teva ment està molt receptiva i pots viure moments d’especial clarividència. Període de força maduració. Pots sentir-te proper a comprendre algunes situacions familiars.



Lleó



al 21 d’agost

Possiblement t’has hagut de posar al dia en el sector professional i sembla que tot torna a anar a favor teu. Una persona del sector amistós pot mostrar en interès en tu.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

Temps de renovar idees o fins i tot creences, sobretot les que et semblen més trencadores. Comences a practicar exercici físic. Pots rebre notícies d’un amor del passat.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Balança (Del 24 de setembre al 23 d’octubre): En qüestions sentimentals, pots dubtar entre dues persones amb les que tens contacte per escrit. El teu costat profund cerca moments d’espai, com la meditació o la fe.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Plutó retrògrad, t’inclina a replegar-te en tu mateix o a cercar solució a un assumpte econòmic que ja creies perdut. Nous contactes. Sobretot persones més joves que tu.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El sector laboral passa per tot un seguit de canvis o d’inesperades novetats. Període una mica delicat en les finances, però amb algun ajut necessari per sortir del pas.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Possibles ingressos que poden venir d’algun negoci relacionat amb la xarxa o el món de la tecnologia. Augment de la teva seguretat en tu mateix i et mostres més amigable.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Visites inesperades a la llar. Dies de moltes comunicacions per la xarxa. Et pots mostrar decidit a tirar endavant un projecte professional, diferent al que feies fins ara.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Augment de la mobilitat. Entres en un període, físicament més actiu. Interès en estudiar alguna matèria innovadora. Un amic pot estar en problemes i li dones un cop de ma.