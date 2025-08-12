Els pagesos convoquen una tractorada, dimecres, de la Seu en direcció a Andorra (C-145)

El sindicat agrari català, Unió de Pagesos, ha convocat mobilitzacions amb tractors aquest dimecres, 13 d’agost, a la Seu d’Urgell i Girona. Les concentracions seran a les 11.30 h a la Seu d’Urgell (Polígon Montferrer) i a Girona (plaça Pompeu Fabra). Així ho ha publicat el mitjà AndorraDifusió.
Segons el coordinador territorial de comarques de muntanya d’Unió de Pagesos, Joan Guitart, després de quedar al polígon de Montferrer, l’objectiu és anar cap a la Seu d’Urgell i agafar la carretera N-145 fins a Anserall -en direcció a Andorra- a través d’una marxa lenta. El següent pas és tornar cap a la Seu d’Urgell i a dos quarts d’una del migdia llegir un manifest a la seu dels Serveis territorials d’agricultura de l’Alt Pirineu i l’Aran.
L’objectiu és reclamar a la Generalitat un millor control i una gestió més eficient de la fauna salvatge per a evitar danys a ramats i conreus i el contagi de malalties com la tuberculosi. Segons Guitart, en els darrers dos anys han hagut de sacrificar fins a 2.000 caps de bestiar per aquesta malaltia en pastures properes a la Seu d’Urgell i Coll de Nargó. El contagi sobretot té lloc quan el ramat de vaques, i també algunes cabres, pasturen a la muntanya i entren en contacte amb animals salvatges infectats com cérvols i porcs senglars.
Per a evitar aquestes afectacions, demanen molts més esforços per a controlar el que consideren que és una sobrepoblació d’aquestes espècies de fauna salvatge i aplicar protocols per a limitar al màxim possible l’expansió de malalties.
En el cas de no sentir-se escoltats, no descarten enfortir les reivindicacions i convocar més mobilitzacions i talls a les carreteres.