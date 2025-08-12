Jocs en català: “Fes justícia”

By:
On:
In: Jocs en català
Capsa del joc "Fes justícia" (Gencat.cat)
Capsa del joc “Fes justícia” (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Fes justícia”.

Joc de rol ocult per a desemmascarar el blanqueig dels que patrocinen EcoFestivals. Sereu capaços de demostrar què fan per a blanquejar-se? L’activista, ajudada dels escamots, aconseguirà prou proves concloents abans que els organitzadors l’expulsin?

“Fes justícia” és un joc creat per Ros Pons-Cerdà, Lenno Verhoog i Joan Izquierdo Borau. El fabricant és PonsVerhoog. Hi poden prendre part de 4 a 8 jugadors i està recomanat a partir dels 13 anys.



Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]