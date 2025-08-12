Amb la incorporació d’Yves Pons es completa la plantilla del BC Andorra

Aquest dilluns, el BC Andorra feia pública la incorporació del seu darrer fitxatge, el qual completa la plantilla per a la campanya 2025-2026. Es tracta de l’aler pivot francès Yves Pons que arriba per a jugar les properes dues temporades. Yves Pons (26 anys i 197 cm) és nascut a Port-au-Prince, Haití, i arriba procedent del Bàsquet Girona, on hi ha estat les darreres dues temporades. És un jugador que destaca pel seu perfil atlètic i físic, el qual li dona avantatge en el rebot i en la seva capacitat per a jugar per damunt del cèrcol. També domina el joc sense pilota i té un bon llançament de tres punts a peus parats.
El nou jugador del BC Andorra va començar la seva carrera amb els Tenessee Volunteers de Knoxville, amb els qui va jugar a la NCAA des de 2017 al 2021. Més endavant, va arribar a debutar a l’NBA de la mà dels Memphis Grizzlies mentre participava també a la G-League amb els Memphis Hustle. Un cop donada per finalitzada la seva experiència als Estats Units, va fitxar la temporada 2022/2023 pel LDLC ASVEL, amb qui va compaginar la lliga francesa amb l’Eurolliga. Després d’aquest curs a França ja va aterrar a la Lliga Endesa amb els gironins. Pons també ha disputat partits amb la selecció absoluta francesa.
Francesc Solana, general manager del BC Andorra, aporta la seva valoració sobre l’arribada d’Yves Pons al conjunt tricolor: “L’Yves és un jugador amb experiència a la lliga i que té un gran potencial, el qual ha demostrat a l’NBA, Eurolliga i també a Girona. Per a nosaltres serà un jugador molt important gràcies a la seva polivalència, ja que pot cobrir diferents posicions. Amb ell tindrem un perfil i un to atlètic que abans no teníem, esperem que tingui un gran rendiment amb nosaltres”.