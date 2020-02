La sala la Immaculada de la Seu d’Urgell serà l’escenari aquest proper divendres 28 de febrer, a les 21.00 h, del concert que oferirà Cesk Freixas. Aquest cantautor penedesenc presentarà al públic urgellenc el seu darrer disc, i setè de la seva discografia, que porta per títol ‘Festa Major’.

‘Festa Major’ és una proposta conceptual on les cançons celebren la vida a través del símbols populars que ens uneixen com a comunitat. Temes com “Aigua”, “Cercavila” i “Pregó” catapulten el prolífic artista a un gir optimista i vitalista en la seva trajectòria musical, sense abandonar el seu discurs ni l’estètica de la cançó protesta.

Aquest concert a la Seu d’Urgell s’emmarca en la celebració que fa Cesk Freixas dels seus setze anys de trajectòria artística, i ho fa de la millor manera, recorrent de nord a sud tota la geografia dels Països Catalans presentant ‘Festa Major’.



Les entrades per assistir al concert es poden adquirir de manera anticipada per 8 euros, mentre que a taquilla tindran un cost de 10 euros.