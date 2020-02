Entre les primeres actuacions dels investigadors hi ha la detenció de dues persones que tenien l’encàrrec de traslladar la cocaïna interceptada fins a un punt de la comarca del Baix Llobregat. Els investigadors van centrar les sospites sobre un dels responsables de l’empresa importadora i destinatària de les caixes de folis. Aquest va ser un dels eixos de la investigació que va conduir els agents a identificar fins a deu persones que havien participat, com una organització criminal, en alguna de les fases per aconseguir l’adquisició, el transport i la introducció del carregament il·lícit des de Brasil. Vist l’abast de l’operació de narcotràfic interceptada es va demanar la col·laboració d’Europol per obtenir més dades i determinar la capacitat d’actuació de l’organització investigada a nivell europeu.

Paral·lelament a les indagacions pel delicte de tràfic de drogues es va encetar una investigació patrimonial contra els presumptes responsables de l’enviament. La investigació econòmica realitzada sobre els investigats va permetre destapar un complex entramat empresarial que els investigats feien servir per blanquejar els guanys obtinguts a través del tràfic d’estupefaents.

Segons informen els Mossos d’Esquadra en un comunicat, els diners obtinguts mitjançant el tràfic de drogues es blanquejaven principalment a través d’adquisicions immobiliàries i la inversió en nous negocis. Un altre sistema que feien servir els caps de la trama per blanquejar diners era l’ús de mules que realitzaven periòdicament ingressos en efectiu per imports petits en diverses entitats bancàries amb la intenció de burlar els sistemes de control de prevenció de blanqueig que tenen implementats els bancs.

Explotació del dispositiu

Amb tota la informació disponible, el passat dimarts 4 de febrer agents de la DIC van dur a terme un operatiu policial amb catorze ordres d’entrada i escorcoll amb l’objectiu de recercar més indicis i detenir els presumptes responsables dels fets investigats. El dispositiu policial es va fer a les localitats de Barcelona, La Palma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Sant Cugat del Vallès, Cornellà, La Seu d’Urgell, Valls, Salou i Castell de Montornès i hi van participar analistes d’Europol. També es va practicar una entrada i escorcoll en un immoble de Maó (Menorca) que pertanyia a un dels principals investigats i que hauria obtingut presumptament amb diners procedents del narcotràfic. Aquesta diligència la van realitzar agents de la Policia Nacional de Maó conjuntament amb policies de la DIC.

Els escorcolls han proporcionat abundant documentació d’interès per a la investigació i s’han intervingut diners en diverses divises, telèfons mòbils, quatre armes simulades, tres turismes i dues motocicletes. A banda s’han embargat diverses propietats s’han desmantellat dues plantacions de marihuana amb unes 700 plantes que gestionava un dels arrestats.

En aquesta operació es van detenir catorze persones. El 6 de febrer vuit dels dotze detinguts en el darrer dispositiu policial van passar a disposició del jutjat coneixedor de la causa i el jutge va decretar el seu ingrés provisional a presó.

La investigació ha permès detectar importants vincles entre aquesta operació i la del cas Juliet dels anys 2015 i 2016 en la qual es van intervenir més de 310 kg de cocaïna, tant per la forma d’introduir la substància com pel volum de droga transportada. A més de la detenció de dues persones que també van ser vinculades en aquella operació i de les quals una va ser condemnada recentment a 3 anys i 6 mesos de presó per aquells fets.