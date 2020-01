Els micropagaments s’han convertit avui dia en una forma de generar ingressos que resulten multimilionaris per a les empreses, en especial per a aquelles que es dediquen, entre altres coses, a la programació d’aplicacions per a telèfons mòbil. Molts videojocs i aplicacions que en un principi són gratuïtes, molt sovint per poder ser explotades al 100%, requereixen petits però diferents pagaments que sumats poden arribar a l’exagerada xifra de 600 euros per un joc que en una botiga especialitzada tindria un preu màxim de 70 euros.

Empreses importants del sector, com és el cas de Blizzard Enterteinaintment, desenvolupadora del prestigiós ‘World of Warcraft’ i que mensualment cobra una quota de 12,99 euros a cadascun dels clients que juga al seu videojoc, ha incorporat recentment un sistema de micropagaments per tal que el beneficiari tingui a la seva disposició articles virtuals exclusius, tot i que en aquest cas, no suposen cap avantatge vers als altres jugadors. L’empresa, davant aquest fet, ha augmentat notablement la seva facturació anual.

Fins fa uns anys, els micropagaments es reflectien en la factura telefònica, un fet que va portar a nombroses denúncies per cobraments indeguts i davant dels quals les companyies se’n rentaven les mans. En aquest sentit, ara per ara, el pagament s’efectua únicament per targeta de dèbit o crèdit, i on tanmateix, VISA ja enregistra diverses queixes d’usuaris pel fet que un pagament que hauria de ser de cèntims, es converteix en una despesa important.

L’ANA Economia ha parlat amb en Xavier, un jove de 21 anys que “innocentment” va introduir les seves dades bancàries per fer ‘prèmium’ una aplicació mòbil per editar fotografies. El que no sabia l’usuari, és que aquell euro acabaria esdevenint un càrrec total de 2.850 euros, ja que el petit import era per sessió, és a dir, cada cop que s’iniciava l’aplicació. El banc, per la seva banda, “no em dona cap solució més que donar-me de baixa la targeta, però el càrrec l’haig de pagar”, assegura la víctima.