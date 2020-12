Els mercats de proximitat, protagonistes de la campanya d’hivern 2020-2021 d’Andorra Turisme

Espanya i França són els dos països on es centraran els esforços de promoció turística de la nova campanya d´hivern 2020-2021. La complexitat de la situació obliga a contemplar diferents escenaris i a adaptar-se constantment als nous escenaris, es recorda en un comunicat d’Andorra Turisme. La voluntat és que arrenqui el proper 28 de desembre i si la situació no ho permetés, es traslladaria al 4 de gener. En ambdós casos, s’allargaria fins el 31 de març. La intenció és també donar a conèixer l’oferta turística als mercats internacionals com ara Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, Portugal, Bèlgica i Rússia, ara bé, condicionat a l’evolució epidemiològica de cadascun d´aquests països i de les respectives restriccions a la mobilitat. Si la situació ho permet, la campanya s’activarà el 15 de gener fins el 15 de febrer. Així ho han explicat avui la ministra de Turisme, Verònica Canals i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, en una presentació virtual realitzada al sector turístic i comercial del país.

La flexibilitat en l’inici de les campanyes, l’adaptació constant a la situació actual, compaginar una campanya aspiracional i informativa juntament amb la posada en marxa de campanyes complementàries, són els punts de partida d’aquest incert plantejament de cara a la temporada d’hivern 2020-2021.

L’estratègia de comunicació de la temporada hivern es dividirà en dos eixos principals que es treballaran en paral·lel. En primer lloc, l’oferta turística d’hivern on s’inclourà l’esquí i les activitats de neu, el shopping, la cultura, la gastronomia i el wellness. I en segon lloc, vista la situació actual, també es comunicarà l’actualitat de la Covid-19, amb informació de les recomanacions, els protocols i les mesures sanitàries que s’estan aplicant al país. En aquest sentit, més enllà de comunicar l’oferta turística pròpia de l’hivern, l’objectiu és presentar Andorra com una destinació segura tot oferint als visitants una informació actualitzada de la situació sanitària, dels accessos i també, de quins protocols cal seguir.

Nou espot publicitari: “El millor del fred és poder entrar en calor”

Una de les novetats d’aquesta campanya d’hivern és l’estrena d’un nou espot publicitari. Basat en un concepte creatiu més fresc, la voluntat és presentar l’oferta turística del país al voltant de la dualitat entre el fred i la calor.

Ja al detall, respecte a la campanya de comunicació destinada al mercat espanyol es preveu l’emissió de l’espot en cadenes de televisió nacionals. En concret, s’emetrà a Antena 3, la Sexta, Telecinco i Cuatro, així com també, a la televisió autonòmica de Catalunya (TV3). La campanya també es recolzarà en diferents plataformes digitals i a les principals emissores de ràdio de Catalunya, València i Aragó.

A més, fruit de a l’acord signat amb Disney i National Geographic, l’espot també s’emetrà a Disney Channel. A National Geographic, National Geographic Wild i Fox es passaran continguts àudiovisuals creats durant aquest any. També es podrà visualitzar a través de les respectives xarxes socials de cadascun d´aquests canals.

Pel que fa al mercat francès, l’espot es difondrà a través de la cadena France 3 a les regions d’Occitanie, Provence-Alpes, Côte d´Azur, Nouvelle-Aquitaine, Pays de La Loire, Bretagne, Basse Normandie i París-Île-de-France. També s’ha previst realitzar la campanya de comunicació a diferents mitjans de premsa digital generalista i especialitzada i en xarxes socials.

Cal destacar, l’acció especial que es realitzarà amb la publicació online a Le Bonbon Travel, un site de tendències que inclou diferents propostes turístiques i culturals, i que és l’agenda de referència a les deu principals ciutats de França.

En l’àmbit de touroperació, s’ha previst treballar amb 27 touroperadors del Regne Unit, Irlanda, Rússia, Espanya, França, Benelux Polònia i Suècia.

Aquesta campanya d’hivern compta amb un pressupost de 2,9 milions d’euros, dels quals, 1,8 milions es dirigeixen al consumidor final. 725.000 euros van al mercat espanyol, 622.000 euros al mercat francès i 520.000 euros a la resta de mercats internacionals.

Campanya informativa de l’obertura de la frontera amb França

Des d’aquest dijous i fins el 14 de desembre es posa en marxa una campanya de comunicació per informar als residents de l’Arieja i els Pirineus Orientals que la frontera franco-andorrana està oberta per a compres.

La difusió es realitza a través dels principals mitjans de premsa escrita i digital del sud de França. La comunicació també s’ha realitzat a www.visitandorra.com, així com a les xarxes socials d’Andorraworld i amb l’enviament d’una newsletter. A més, partners com l’Stade Toulousain, l’aeroport de Toulouse, operadors turístics de la regió de Toulouse, i altres contactes del sector turístic han difós aquest el missatge.

Campanya de rebaixes d’hivern a França

De forma paral·lela i amb motiu de l’inici del període de rebaixes que comença el proper 18 de desembre, del 15 al 23 de desembre s’engega una campanya de comunicació. En aquesta ocasió, el pla de mitjans només es realitza al mercat francès, en concret a la regió d’Occitània. Aquesta campanya s’articula en els principals mitjans de premsa escrita i digital, així com en diverses emissores de ràdio de la zona.

La intenció és donar a conèixer l’oferta de les rebaixes perquè el públic del sud de França faci les seves compres nadalenques a Andorra.

En cas que la situació actual a Espanya canviés, també es contemplaria la possibilitat de realitzar-hi promoció de rebaixes, si s’escaigués.

Bon balanç de l’estiu malgrat la situació sanitària complexa

Andorra ha rebut aquest estiu un total de 2.670.886 de visitants, una xifra que, malgrat suposar un 14% menys que l’estiu passat és un resultat prou satisfactori tenint en compte la complexitat de la situació sanitària actual. Respecte l’ocupació hotelera tot i que s’ha registrat un descens del 8%, s’han comptabilitzat 2 milions de pernoctacions, amb una mitjana de 2,64 nits, una xifra lleugerament superior a les 2,60 nits de mitjana.

En aquest context, Andorra ha estat la quarta destinació internacional més reservada pels espanyols segons un estudi realitzat per Travelgate, una destacada posició ja que durant l’any 2019 el Principat no apareixia al top 15.

D’aquesta manera, Andorra s’ha consolidat com una destinació segura amb una oferta turística atractiva i que genera interès als mercats de proximitat.