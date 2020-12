Promoció de l’ús del català a través d’un videoclip protagonitzat per l’andorrà Punkers Love the 80s

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb la cap del Servei de Política Lingüística, Marta Pujol, han presentat aquest dijous al matí la nova campanya per promocionar l’ús de la llengua oficial del país. L’objectiu de la nova iniciativa és promoure l’ús del català en tots els àmbits socials, tant on hi ha més presència de la llengua oficial segons les enquestes com als sectors on es parla menys.

D’aquesta manera, la voluntat és “arribar a tots els públics i interpel·lar especialment el segment de població més jove”, ha explicat Riva. La ministra ha apuntat que segons els estudis aquest segment de la població té un indicador de coneixement molt elevat, però fa un ús menys freqüent de la llengua oficial.

Seguint la línia encetada al gener, es manté l’eslògan ‘Aquí, en català. Atreveix-t’hi!’, però aquesta vegada la campanya s’ha pensat com una proposta musical. El videoclip és d’estil punk rock i a través de la lletra, dissenyada i pensada de manera exclusiva per a la campanya, es defensa la llengua com a element de relació i comunicació i també com a tret d’identitat.

El grup andorrà Punkers Love the 80s és l’encarregat d’interpretar el videoclip de la nova campanya. “Promocionem el català i ho fem de la mà d’actors culturals del país, també per donar-los suport i promocionar-los”, ha emfatitzat Riva. La cap del Servei, Marta Pujol, ha explicat que el videoclip és “d’estètica divertida i to desenfadat que contrasta amb la imatge institucional” amb l’objectiu de poder acostar-se a diverses generacions, però sobretot al públic més jove.

Amb la voluntat de tenir la màxima presència possible, s’han elaborat diverses versions de llargada de la cançó: videoclip de més durada amb la versió completa a la web i plataformes digitals (Youtube i xarxes), espot d’uns trenta segons i falques de ràdio. A més, també s’han dissenyat bàners dinàmics per poder-los ubicar a la web del Govern i a tots els mitjans de comunicació escrits. La presència de la campanya s’estendrà un mes, des d’avui fins a l’11 de gener.

De manera paral·lela a la campanya de mitjans, també s’ha previst un concurs a través de la xarxa social de Tik Tok per aconseguir la interacció de la gent jove. El concurs, que s’iniciarà el 18 de gener, permetrà a la persona guanyadora obtenir uns Airpods Pro per escoltar música.