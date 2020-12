El PS reclama els detalls de les opera-cions d’Andorra Telecom amb Masmóvil i Avatel

El Partit Socialdemòcrata (PS) vol “treure l’aigua clara d’una vegada per totes, i entendre què van suposar les operacions que va efectuar Andorra Telecom amb les societats MASMOVIL IBERCOM, SA (Masmóvil) i AVATEL&WIKIKER, SL (Avatel)“. Així ho exposa en un comunicat de premsa. El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat aquest dijous, “un cop llegits els informes del Tribunal de Comptes dels darrers anys i vistes les informacions no sempre coincidents sobre la realitat i els resultats de les inversions”, una demanda d’informació per analitzar tota la documentació i valorar si cal fer alguna actuació complementària.

Pel que fa a Masmóvil, text, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, demana tota la informació vinculada a les operacions d’inversió i desinversió efectuades en les esmentades companyies, així com tots els assentaments comptables vinculats a les esmentades operacions i tota la informació annexa a aquests. Els socialdemòcrates també reclamen la còpia de tots els pagaments i cobraments vinculats a dites operacions, amb la informació annexa que es consideri necessària, així com dels estats financers auditats de les esmentades companyies per tots els exercicis en què va estar activa la inversió per part d’Andorra Telecom.

En el cas de la societat Avatel, López demana la relació de tots els socis que va tenir la societat des de l’any 2016 i la relació de totes les vinculacions entre Avatel i empreses o empresaris andorrans o residents a Andorra. En aquest sentit, des del PS reclamen també la còpia dels successius plans de negoci de la societat i la còpia de la documentació vinculada a tota relació comercial, de prestació de serveis o de qualsevol altra naturalesa entre Avatel i Andorra Telecom.

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha encoratjat al Govern a fer un exercici de transparència: “esperem que totes les parts afectades ens facilitin, ja no només en el millor termini sinó amb integritat, tota la informació vinculada perquè puguem fer la nostra feina de control. Hi ha diners públics i interessos públics en joc“, ha alertat López, sense deixar de recordar que el Govern no ha volgut donar resposta a les darreres demandes d’informació tramitades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata.