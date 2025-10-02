Els ingressos de 2024 per l’IRPF ascendeixen a 78 milions d’euros

La recaptació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de 2024 ha ascendit a 78.680.995 d’euros, dels quals un 43% corresponen a la campanya de declaració voluntària de l’impost, que va finalitzar el dimarts, 30 de setembre. “Aquesta xifra supera les previsions presentades a l’inici de la campanya l’abril del 2024”, ha afirmat el director de Tributs i Fronteres, Carles Ferreria, el qual ha recordat que l’exercici 2023 es va tancar amb una recaptació de 60 milions, i els exercicis de 2022 i el 2021 es van recaptar 53,1 i 51,5 milions d’euros, respectivament.
Aquesta diferència positiva en la recaptació d’impostos directes respecte als anys anteriors “és un reflex del creixement de l’economia andorrana”, segons Ferreira. Un altre motiu que ha assenyalat el director de Tributs i Fronteres és que han incrementat els imports de les rendes declarades i les que provenen de l’estalvi ho han fet d’una manera més considerable.
A la fi del període voluntari, s’han presentat 26.971 declaracions, una xifra superior a la previsió presentades a l’inici de la campanya. En aquest sentit, Ferreira ha manifestat que la declaració d’aquest impost “ja es troba plenament consolidada i integrada en la societat andorrana”. Pel que fa al període de declaració, el mes de setembre continua sent el moment en què s’efectuen la majoria de les presentacions, concretament un 64%. Per això, el director de Tributs i Fronteres ha encoratjat als residents a anticipar-se i no esperar al darrer moment per a fer la declaració de l’IRPF en les pròximes campanyes, sobretot aquells que ho facin de manera presencial, i així poder facilitar-ne la gestió.
De les declaracions presentades, un 86,22% han estat de forma telemàtica i 13,78% de forma presencial, augmentant també el nombre de presentacions efectuades de forma digital respecte a la campanya anterior. Més de la meitat de les declaracions, en concret, 15.298 el contribuent ha hagut de fer un ingrés (37.542.377 euros), 6.104 han obtingut un saldo positiu (s’han retornat un total de 3.962,326 euros), mentre que 5.569 declaracions han tingut resultat zero, és a dir, que el contribuent no ha hagut d’abonar cap quantitat, ni tampoc l’administració li ha hagut de retornar un import.
Del total de la recaptació corresponent al 2024, 23,6 milions d’euros provenen de les retencions practicades a les rendes del treball; 11,4 milions són de retencions a les rendes del capital mobiliari, i 10 milions del pagament fraccionat d’activitats econòmiques.