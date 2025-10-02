L’IPC de setembre augmentaria sis dècimes segons el càlcul previ

La variació interanual estimada de l’IPC al mes de setembre de 2025 és del +2,8% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria sis dècimes respecte a l’IPC del mes d’agost (+2,2%). Aquest comportament de la inflació seria a causa, principalment, pel comportament dels preus dels grups “Vestit i calçat” i “Transport”, i en menor mesura del grup “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”.
L’IPC avançat d’Espanya del mes setembre de 2025 se situa al +2,9%. En cas de confirmar-se, augmentaria dues dècimes respecte a la variació registrada al mes d’agost.
L’IPC avançat de França del mes de setembre de 2025 se situa al +1,2%. En cas de confirmar-se, augmentaria tres dècimes respecte a la variació registrada al mes d’agost.