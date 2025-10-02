UNICEF Andorra presenta la memòria 2024, marcada pels seus “30 anys de compromís”

UNICEF Andorra ha presentat la seva memòria 2024, un any marcat per la commemoració dels 30 anys del comitè andorrà, la renovació de l’equip i de la junta, i la consolidació d’aliances en favor dels drets dels infants. A Andorra, l’organització ha impulsat 44 tallers del Consell d’Infants a totes les parròquies, ha celebrat la Setmana de la Infància “Som Infància”, i ha reforçat l’Observatori de la Infància amb noves dades.
En l’àmbit de la mobilització de recursos, el 2024 ha destacat per “la implicació creixent de la societat andorrana, amb el suport de particulars, empreses i institucions que han sumat esforços per a transformar vides infantils”. Gràcies a aquesta col·laboració, UNICEF Andorra ha recaptat més de 438.000 euros, un increment respecte als 426.000 euros de 2023, gràcies sobretot al compromís del sector privat, que ha aportat més del 90% dels fons. Del total, el 86% s’ha destinat a programes internacionals de cooperació i emergències, i el 14% restant a projectes de sensibilització i comunicació a Andorra.
La tasca del comitè ha tingut un impacte global directe: 3.000 persones beneficiades amb eco-pobles a Madagascar, més de 46.000 dones i nenes ateses a l’Afganistan i més de 2.000 infants alliberats de grups armats a Somàlia.
“Aquest 2024 ha estat un any de celebració i canvi, que ens obre una nova etapa amb més força i compromís pels drets dels infants”, afirma Dàmaris Castellanos, directora executiva d’UNICEF Andorra.