Els infermers esperen que la Llei de professions sanitàries els doti de més competències

El Col·legi d’Infermers espera que, abans que acabi l’any, la Llei de professions sanitàries estigui aprovada, una vegada el Govern hagi anunciat que l’entrarà a tràmit pel procediment d’urgència, aquest setembre. La Llei és un gran pas, segons la presidenta del Col·legi, Isabel Vallejo, que permetrà el reconeixement d’especialitats, com passa als països de l’entorn. “Et demanen uns estudis específics per a exercir en segons quins serveis, però no ho reflecteixen, per altra banda, ni en l’àmbit de titulació ni pel que fa al sou”.

A partir de l’entrada en vigor del text, es podrà determinar millor l’encaix de l’activitat en la cartera de serveis. En aquest sentit, confien ampliar les competències de la professió, com ara la possibilitat de derivar a altres professionals sanitaris, que servirà per a agilitar tràmits i millorar processos.

El text de la Llei es divideix en dos títols: el primer, d’aspectes comuns de les professions titulades de la salut, així com les funcions i responsabilitats. En el segon es fixen les bases de deu professions sanitàries, com ara farmacèutics, fisioterapeutes, logopedes, metges, dietistes i infermers. Actualment, el Col·legi d’Infermeria té uns 500 afiliats.