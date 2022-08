La solidaritat andorrana entrega 79 tones d’ajuda humanitària al poble ucraïnès

La Creu Roja Andorrana seguint els seus principis fonamentals i els seus valors es va convertir en el punt de centralització de les campanyes de recollida de material i d’ajuda espontània de la societat del Principat cap al poble ucraïnès, des de finals de febrer. Des de l’inici del conflicte, la implicació de la població ha estat lloable que fa al lliurament de material humanitari amb un total de 5 combois, entre el mes de març i l’últim que ha sortit aquesta mateixa setmana.

En total lliurant 79.010 quilos de material. En paral·lel també es va engegar una campanya de recollida de fons mitjançant la Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que ha assolit més de 143.982,44 euros. Les diferents accions incentivades per Andorra Solidària, els ucraïnesos residents al país, el Consolat i el Club Internacional van ser claus en l’èxit de l’ajuda humanitària que s’ha fet arribat des del país. Tots els donatius provenen de particulars, empreses privades, comerços, associacions i altres corporacions.

Aquestes accions humanitàries van ser possibles gràcies a la col·laboració d’unes 150 persones voluntàries que des del primer moment han donat suport en les tasques de recollida, emmagatzematge, logística, conductors, acompanyants, traductors per als combois… Els mateixos residents ucraïnesos al país es van bolcar per a sumar en totes les accions. De fet, encara en l’actualitat continuen fent de voluntaris en les diferents accions per als temes administratius, la recerca de feina, traduccions, acompanyament i sobretot com a suport emocional.

Recordem que el segon comboi en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri d’Afers Socials andorrans va permetre l’acolliment i el trasllat d’unes 13 persones refugiades a Polònia, que tenien lligams a Andorra. El voluntariat és també una manera de fomentar la integració i, l’organització a finals de maig d’una trobada, on es van proposar activitats lúdiques i socials i un pícnic de germanor, va aconseguir aplegar més de 250 persones.

L’ajuda humanitària s’ha concretat amb accions prop d’Ucraïna sempre responent a les demandes de les ONG nacionals, poloneses i ucraïneses que actuen sobre el terreny, però també se segueix al país. Actualment, la botiga solidària atén 148 persones provinents d’Ucraïna, principalment dones i nens. A banda, el pis social de la CRA va servir per a acollir de manera temporal dues famílies, una de les quals encara hi resideix.

Les campanyes de recollides de material de primera necessitat es donen per tancades amb l’enviament d’aquest cinquè i últim comboi, que s’ha dut a terme en col·laboració amb el Consol Honorari i ha sortit carregat amb 31 palets. No obstant això, la tasca de l’entitat, d’Andorra Solidària i dels altres col·laboradors continua viva, entre d’altres, per a l’acompanyament dels refugiats i també de les nombroses famílies que es van oferir espontàniament per a fer d’acollida.