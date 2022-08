Mihajlo Andrić, tanca una plantilla de qualitat per al BC Andorra

El BC Andorra ha tancat aquest cap de setmana la seva plantilla per a fer l’assalt a la LEB Or i aconseguir el desitjat somni de retornar a l’ACB. Els andorrans han completat l’equip amb la incorporació d’una ala pivot serbi, Mihajlo Andrić. El jugador fa 2,01 d’atura i té 28 anys.

Mihajlo Andrić, prové del Promitheas Patras grec on va disputar l’Eurocap. Aquesta darrera campanya, el jugador nascut a Kragujevac, va tenir una mitjana propera als 9 punts per partit, 3,2 rebots i 1,5 assistències.

La nova incorporació del BC Andorra va sortir de la pedrera del Partizan, on hi va jugar sis temporades en el primer equip. Després va militar dues temporades al Gottingen alemany i va provar sort a l’Afyon de la lliga turca. Finalment, va fer el salt, en la mateixa campanya, al Promitheas Patras de Grècia realitzant un bon paper, per a ser fitxat, ara, pel conjunt del principat.