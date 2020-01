Ja està constituït el Consell d’infants d’Escaldes-Engordany. L’ha presidit la cònsol major, Rosa Gili, acompanyada dels consellers de Joventut, Infància i Accessibilitat i de la presidenta d’Unicef Andorra. Tots han escoltat les propostes dels nens i nenes de les escoles per millorar la parròquia. Posar un trenet turístic, un gronxador per a infants amb diversitat funcional al Prat del Roure i habilitar una zona per a mascotes han estat algunes de les idees, però no les úniques.

“Vam anar amb tots els consellers a mirar els parcs que volem arreglar i tots vam veure que estan en molt mal estat”, diu una de les alumnes. Una altra demana “que sigui festa el dia 8 de maig, Sant Miquel d’Engolasters, perquè ens agradaria fer els jocs a l’esbart Santa Anna i la presentació del pubillatge”. I una tercera explica que van començar a fer propostes “en els equips cooperatius de l’escola” i van triar la més adient. “La de la nostra classe ha estat la el bus comunal“.

Rosa Gili s’ha compromès a estudiar-les totes i ha assenyalat que algunes d’aquestes propostes ja estan damunt de la taula de l’equip comunal. En aquest sentir s’ha mostrat molt satisfeta “que anem en la mateixa línia” i ha destacat la importància que els joves “s’impliquin i vagin sabent com funcionen les institucions”.

Una vintena de nens i nenes de les escoles andorrana, francesa, Sagrada Família i María Moliner d’Escaldes-Engordany s’han convertit en consellers i conselleres i han estat els encarregats de traslladar als polítics els projectes que han treballat conjuntament a classe amb els companys. La sessió ha acabat amb una foto de família.