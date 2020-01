La delegació andorrana participant al Trofeu Borrufa ha sumat tres medalles més aquest dijous a les proves de Super Gegant celebrat a la Portella del Mig, a Ordino Arcalís. Clàudia Garcia ha acabat segona, a l’igual que Salvador Cornella; Marc Fernández ha acabat tercer i Fiona Pou, quarta a només 0.01 de la tercera classificada. Durant el tradicional acte de lliurament de premis i festa de final de competició a la Plaça Major d’Ordino també s’han lliurat els premis del National Team Event que va guanyar Andorra el dimarts a la pista d’El Canaro, a Incles. En total, Andorra s’emporta 15 medalles (14 individuals de les curses) més el National Team Event més la medalla de Salvador Cornella com a millor esquiador a la seva categoria (U14). La classificació per països clou amb la participació andorrana de l’equip Andorra 1 en segon lloc, per darrere d’Espanya.

Super Gegant U16 dones

La guanyadora d’aquesta cursa ha estat l’espanyola June Garitano, que ha fet una competició molt bona i ha mantingut el frec a frec per les primeres posicions amb Claudia Garcia a totes les curses. En aquest cas, Garcia ha acabat segona, a +0.77, i la tercera ha estat l’espanyola Olatz Suarez. Nadia Bernat ha acabat 9a, i Aina Martí, 17a. També competia en aquesta cursa Judith Cerqueda, que ha abandonat.

Super Gegant U16 homes

Marc Fernandez ha acabat tercer. Els tres primers han marcat un temps per sota del minut, en una cursa molt ajustada. L’or se l’ha endut el rus Ivan Bushmin, i la plata l’espanyol Aniol Torres. Entre els andorrans, Pirmin Estruga ha fet 6è, Ferran Torres, 25è, Nicolas Piccino, 26è, Marc Rodriguez, 28è, Eric Ebri, 33è. Adrià Prats ha estat dequalificat.

Super Gegant U 14 dones

Fiona Pou, que sortia amb el dorsal 1, ha finalitzat quarta, a només 0.01 de la tercera classificada, la russa Sofia Gusarova. Emma Blanxer ha estat or i Molly Butler plata. Lia Escabrós ha finalitzat en 13a posició, Emma Rafel 23a, i Minerva Tor ha abandonat.

Super Gegant U14 homes

Salvador Cornella, que ahir es va penjar els dos ors, avui ha acabat 2n, per darrere del britànic Harry Black. L’espanyol Marc Ubeira i i Quin Magan han acabat tercer i quart. Arnau Gallardo ha pogut completar la cursa amb la 18a posició, Carlos Salinas 19è, i Jordi Tàpies 19è.

Durant la festa de cloenda a la Plaça Major d’Ordino s’ha fet entrega de les medalles de les curses d’avui i també del National Team Event que va guanyar Andorra.

Resum actuacions per dies:

TOTAL MEDALLES: 14 + Overall Salvador Cornella +National Team Event

DILLUNS: 3 medalles (2 plata + 1 bronze)

Salvador Cornella, plata en Gegant U14, en la mateixa categoria Fiona Pou aconsegueix el bronze, i Claudia Garcia s’emporta la plata en Eslàlom U16

DIMARTS: 2 medalles (1 or + 1 or + National Team Event)

Clàudia Garcia, or

DIMECRES: 7 (4 ors + 1 plata + 2 bronzes)

Salvador Cornella (U14) i Marc Fernández (U16) s’emporten l’or a l’Alpina Combinada

Clàudia Garcia guanya la plata i Aina Martí, el bronze en Alpina Combinada U16

Marc Fernandez, or al Super Gegant U16, i Salvador Cornella, també resulta primer al Super Gegant U14

Garcia s’enduu el bronze al Super Gegant U16

DIJOUS: 3 (dos plata + 1 bronze)