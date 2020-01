Andorra la Vella tindrà el 2021 una nova zona per a vianants de més de 1.000 metres quadrats, que unirà l’Estació nacional d’autobusos i la plaça Lídia Armengol, on s’aixeca el conjunt escultòric dels ‘Set Poetes’ de Jaume Plensa. El projecte es divideix en una plaça pública de 520 metres quadrats i el nou carrer, que s’anomenarà del Consell General, que tindrà una amplada de 20 metres i voravies de 7. El projecte d’urbanització de l’espai implica la construcció d’una rampa d’accés a l’Aparcament Centre Històric.

El projecte és el resultat d’un conveni urbanístic signat entre el Comú d’Andorra la Vella i el conjunt de propietaris de la zona del Prat del Rull –organitzats en una Associació de Promoció Urbanística (APU)-. Avui el Consell de Comú ha donat llum verd al projecte i a la distribució de despeses que assumirà cadascuna de les parts. Aquestes obres d’urbanització tenen un cost d’uns tres milions d’euros, dels quals el Comú pagarà 1,2 milions, corresponents a l’accés a l’aparcament i al canvi de paviment per convertir la plaça en una zona per a vianants.

Pressupost de 49,74 milions

Aquest nou equipament per la parròquia s’inclou al pressupost per al 2020, de 49,74 milions -un 4,67% més que el del 2019-, que ha aprovat avui el Consell de Comú. Segons ha detallat el cònsol menor i alhora conseller delegat de Finances i Serveis Públics, David Astrié, és un pressupost ambiciós, que no apuja el preu de cap servei ni de cap taxa o impost, que destina 14,1 milions a despeses de funcionament (un 7% més que l’any passat) i 14,36 milions a inversions. La més destacada serà la reconstrucció de la zona sinistrada per l’incendi al Centre Esportiu dels Serradells, valorada en 6,8 milions. El pressupost 2020 hi preveu una despesa de 4,5 milions, mentre que la resta s’executarà l’any següent.

Les inversions principals recollides al pressupost reflecteixen la voluntat del Comú de seguir transformant Andorra la Vella i Santa Coloma en una parròquia per a les persones. En aquest sentit, un dels grans projectes que s’inicia aquest 2020 i que tindrà continuïtat en els anys següents és la remodelació de la Plaça de la Rotonda i dels voltants. L’objectiu és reforçar la connectivitat entre la part baixa i la part alta de la zona comercial principal, alhora que s’amplia i potencia l’espai per als vianants resseguint el passeig del riu entre la rotonda de la Dama de Gel i el carrer Prat de la Creu.

Cal destacar, en el marc de la millora de les connexions verticals per a vianants, la construcció d’un ascensor per salvar el desnivell entre el carrer Ciutat de Valls i l’avinguda Príncep Benlloch, que veurà finalitzat l’embelliment en el tram situat entre Ciutat de Valls i el Comú. Tot plegat, s’emmarca en l’inici del pla de desenvolupament urbanístic de la zona.

A Prada Ramon, d’altra banda, s’iniciarà una reforma per prioritzar el passeig dels vianants enfront dels vehicles, prosseguint el projecte de pacificació desenvolupat els darrers anys.

Hi haurà, a més, una inversió de 765.125€, per poder seguir desenvolupant la cartografia cadastral, i de 250.000€ per seguir desplegant la xarxa separativa d’aigües, en aquest cas al carrer Gil Torres.

En l’àmbit de les inversions, una infraestructura destacada serà l’ampliació i millora de la sala de vetlla, situada al carrer Prat de la Creu, i del cementiri de Santa Coloma. També ho serà la posada en marxa d’un espai per a les bicicletes, que inclou un museu amb una de les col·leccions més importants del sud d’Europa.

Al pressupost es mantenen, amb un increment del 0,63% les subvencions, principalment culturals i esportives, xifrades en més d’1,56 milions.

El Comú seguirà apostant aquest 2020 per esdeveniments ja consolidats, com el Poblet de Nadal o la Festa Major, i n’introduirà o potenciarà de nous com la Festa de la Primavera.

Pel que fa als ingressos, es preveu recaptar prop de 14 milions en concepte d’impostos directes, un 13% més que al 2019. L’augment previst d’1,5 milions en relació a l’any passat té a veure amb els drets de construcció, segons les previsions d’ingressos molt favorables de l’àrea d’Urbanisme, que tenen en compte tant els projectes ara en tramitació com aquells sobre els que es coneix un interès real i en els que hi ha tècnics que estan actualment treballant en els projectes administratius.

El capítol de taxes i altres ingressos s’incrementa prop d’un 30%. Passa de 15 a 20 milions i s’explica per dues raons. La primera correspon a l’ingrés extraordinari de 3,36 milions fruit de l’acord de pagament amb les companyies d’assegurances del sinistre per l’incendi del centre esportiu dels Serradells. La segona té a veure amb els efectes derivats de l’increment de la construcció, que farà que el Comú recapti més diners en concepte de llicències urbanístiques i d’embrancaments a la xarxa d’aigua i de clavegueram dels nous edificis.

L’endeutament del Comú d’Andorra la Vella es preveu que es redueixi aquest 2020 dels 30,5 milions actuals (el 76,11% de la mitjana dels ingressos dels últims tres anys i que la llei permetria ampliar fins a un límit màxim d’endeutament del 200%) fins als 29,7 milions (68,50%).

A la sessió de Consell de Comú d’avui s’han nomenat, per segon mandat consecutiu, la directora de Finances, Mari Àngels Velando, i la directora de Recursos Humans, Carme Esteve.

