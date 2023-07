Els inconvenients de la gespa artificial

Gespa artificial (iStock)

El bon temps convida a gaudir de l’aire lliure en jardins, terrasses i balcons per al que, moltes vegades, necessitem una posada a punt o una renovació. La gespa artificial és un element perfecte no sols per a grans jardins, sinó també per a decorar petites zones d’exterior, d’una forma econòmica i sense massa complicacions. Però també té una sèrie d’inconvenients. Un dels principals, és que és més cara i menys ecològica.

Suposa un major cost inicial: La gespa artificial pot ser més cara que la gespa natural en termes de cost d’instal·lació i materials.

Sensació menys natural: Encara que la gespa artificial ha millorat molt en termes d’aparença, encara pot tenir una sensació menys natural que la gespa real. De fet, cal no oblidar-se que es tracta d’un plàstic.

Més calor en climes càlids: Absorbeix més calor que la gespa natural, el que suposa que, en climes càlids o assolellats, pot escalfar-se més.

Té un drenatge limitat: La gespa artificial pot tenir un drenatge limitat en comparació amb la gespa natural, la qual cosa pot provocar acumulació d’aigua en àrees amb mal drenatge.

No és particularment eco-friendly: La gespa artificial no pot reemplaçar les qualitats de la gespa natural, que està viva i allibera oxigen mentre creix. Atès que la gespa artificial és plàstic, no és biodegradable i acabarà en un abocador.





Per viviendasaludable.es