Arrenca el FeMAP 2023 amb escenaris ben diferents

La soprano Marta Mathéu (@Michal Novak)

Aquest divendres s’inaugura la 12a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus de la mà de Marta Mathéu interpretant InCanto. La soprano Marta Mathéu s’ha reivindicat des de fa anys com una de les veus més versàtils del panorama català. En la seva trajectòria com a solista ha defensat amb enorme solidesa repertoris de pràcticament tots els estils i gèneres. Tot i que no és la primera vegada que actua al FeMAP, aquest cop posa veu i protagonitza una producció pròpia del festival. Aquest concert es tracta per tant, d’una estrena que es podrà escoltar per primera vegada al Seminari de la Seu d’Urgell, i es repetirà l’endemà a Puigcerdà i diumenge a Sant Feliu de Pallerols.

Prèviament a aquest concert inaugural, hi haurà uns breus parlaments de presentació del festival al mateix Seminari. En aquesta breu presentació intervindrà, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral; el director de l’Institut Català de les Empreses Culturals, Edgar Garcia; i el vicari general del Bisbat d’Urgell, Josep M. Mauri. Abans dels parlaments, qui vulgui, podrà gaudir d’una activitat complementària, a les 19 hores, que donarà un tomb per la Seu d’Urgell Medieval. Dissabte, a Puigcerdà, hi ha l’activitat inclosa de la pujada al campanar de Santa Maria i, diumenge, a Sant Feliu de Pallerols es podrà visitar El Molí de la Conqueta.

Dissabte i diumenge també es podrà veure actuar Qvinta Essençia amb El sentir de mi sentido. Música i poesia amorosa del segle d’or. Aquest concert proposa mostrar la relació íntima que van mantenir música i poesia durant el segle d’or i ho fa prestant atenció als textos de temàtica amorosa a partir d’obres de P. Guerrero, F. J. Díaz, G. de Morata, R. de Cevallos, C. de Morales, J. Vásquez, entre d’altres. Aquests dos concerts inauguren el cicle de Concerts amb Gust. Es tracta d’aquells recitals que són a les 12.30 hores i que venen acompanyats per una degustació de productes locals. Es podrà gaudir d’aquestes experiències dissabte a Ossera (La Vansa i Fórnols) i diumenge a Llessui (Sort).





CONCERTS i ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Marta Mathéu. InCanto

07/07 · 21.00 h · La Seu d’Urgell (Alt Urgell)

Activitat complementària · 19.00h · La Seu d’Urgell medieval

08/07 · 20.00 h · Puigcerdà (Cerdanya)

Activitat complementària · 10.00h a 13.00h i de 16.30h a 18.30h · Pujada al Campanar de Santa Maria

09/07 · 21.00 h · Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)

Activitat complementària · 18.00h · El Molí de la Conqueta





Qvinta Essençia. El Sentir de mi Sentido

08/07 · 12.30 h · Ossera (La Vansa i Fórnols, Alt Urgell)

Concert amb Gust · Acompanyat per una degustació de productes locals

09/07 · 12.30 h · Llessui (Sort, Pallars Sobirà)

Concert amb Gust · Acompanyat per una degustació de productes locals