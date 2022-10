Els guies turístics reclamen una llei que els empari contra l’intrusisme i plantegen crear un sindicat

L’Associació de Guies Turístics s’ha reunit en assemblea per a parlar de les principals reivindicacions que té el col·lectiu i que precisament el dia 3 de novembre traslladaran a l’Executiu. Alguns dels objectius són, primer de tot, demanar una llei que els empari per a lluitar contra l’intrusisme i també tenir el reconeixement com a guies turístics.

El president de l’Associació de Guies Turístics d’Andorra, Jordi Freeman, explica que el problema principal és la no existència de llei dels guies turístics. “No tenim una llei que ens empari, aquest és el primer problema, un obstacle que alimenta l’intrusisme.” I afegeix que això afecta la informació que es transmet del país. “M’arriba que molts guies que venen de fora diuen coses del nostre país que no són correctes, i aquest és el punt que volem canviar.”

Ara mateix disposen del títol d’informador turístic i l’acreditació de l’associació, però volen que es reconegui la figura del guia oficial com succeeix per exemple a Catalunya, un càrrec que voldrien validar des de la pròpia entitat, tenint en compte factors com ara els anys d’experiència.

Treballen en un altre gran repte: unir forces entre diferents tipologies de guies, com els de muntanya i de patrimoni cultural, per a acabar creant un sindicat abans de la primavera de l’any vinent. Així ho explica Freeman: “La meva idea és ajuntar tots els guies i potser, fins i tot, arribar a entrar en els sindicats del país”. I és que també lluiten per millores laborals, com ara rebre més remuneració els dies festius.