El comú d’Encamp amplia un 25% les subvencions a entitats esportives per al 2022-2023

El comú d’Encamp amplia un 25% les subvencions a entitats esportives de la parròquia. Seran 208.657 euros de subvenció a 22 clubs, que incrementen fins a 401.970 comptabilitzant l’ús de les instal·lacions d’acord amb les sol·licituds presentades pels clubs i entitats esportives.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que “el nou reglament està donant els seus fruits ja que hem aconseguit incrementar el nombre de persones que practiquen esport, millorar la formació dels entrenadors i, per tant, un 80% de les entitats veuran incrementada l’aportació comunal per a desenvolupar la seva activitat d’acord amb el projecte presentat”

El conseller també ha apuntat al fet que l’ús de les instal·lacions comunals és una part molt important de les subvencions que s’atorguen als clubs i per això cal fer un gran esforç en millorar tots els equipaments esportius que utilitzen diàriament els clubs de la parròquia. El conseller ha matisat que els imports per a cada entitat s’atorgaran, sempre i quant les entitats justifiquin correctament les activitats i les desenvolupin íntegrament d’acord amb la sol·licitud que han presentat.

Aprovació de la primera modificació del POUPE i permuta d’uns terrenys a la zona de Prada de Moles

El passat 23 de juny el consell de comú va aprovar provisionalment la primera modificació del POUPE, seguint amb el procediment previst avui s’ha aprovat la modificació de forma definitiva.

Per altra banda, el consell de comú ha aprovat una permuta amb el Govern d’Andorra, d’una parcel·la de 3.641 m2, a tocar de les instal·lacions del COEX, a canvi del terreny on actualment hi ha l’aparcament de Prada de Moles, de manera que ara passarà a ser propietat del Comú d’Encamp.

Mesures d’estalvi del consum energètic

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat durant la roda de premsa posterior al consell de comú les mesures impulsades per part del comú d’Encamp per a aconseguir reduir un 15% del consum energètic. Un recull de quinze mesures, entre les que destaquen la reducció de l’enllumenat de Nadal un 50%, substitució de lluminàries, làmpades a sistemes LED, incorporació de sensors de moviment per a l’encesa de llums o la reducció de la intensitat lumínica a diversos equipaments comunals, com aparcaments o centres esportius.

Laura Mas ha explicat que “hem demanat a tots els empleats públics un esforç i un major grau de conscienciació per a aconseguir implementar aquestes mesures” i, per tant, s’ha fet una acció comunicativa en aquesta direcció, però “també demanem a tots els ciutadans una gra elevat de comprensió i cooperació perquè la necessitat de reduir el consum energètic és una necessitat de país”.

L’Uclic, continuïtat del servei després de la valoració positiva de la prova pilot

El servei de transport a la demanda que el comú d’Encamp va implementar a principis de febrer, tindrà continuïtat de cara a l’any vinent, després que aquesta setmana el comú hagi tret a concurs la prestació del servei per als propers quatre anys.

El conseller d’Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, ha explicat que “la valoració del servei és molt positiva, un 4,84 sobre 5 i, per tant, considerem que és un servei que ha de tenir continuïtat a la parròquia per a assegurar una mobilitat més sostenible”

Durant els mesos de la prova pilot, uns sis mesos, i fins a mitjans de setembre es van realitzar més de 5.300 desplaçaments, el 18% dels quals en cap de setmana.

De cara al nou servei el conseller ha precisat que “volem ampliar la franja horària del servei els dies laborables, especialment al matí, tenir un vehicle plenament adaptat per a persones amb diversitat funcional i ampliar la franja horària d’atenció al públic del centre de trucades, entre altres mesures que ja s’han contemplat en el concurs actual”. El comú es reserva el dret també amb el nou plec de modificar els horaris de prestació del servei, per si calgués ampliar-los.