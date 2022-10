FEDA podrà efectuar talls de llum de fins a dues hores si avisa amb un dia d’antelació

Calvó ha qualificat aquesta nova llei de “garantista“. “Atenint-nos al fet que els nostres països veïns mai no han assegurat ni als seus propis ciutadans que no hi hauria talls de llum, hem volgut fer una llei garantista. Dic garantista perquè aquesta llei el que dirà és que s’han d‘avisar els clients 24 hores abans; és una llei que preveu un sistema que fa que no s’hagi de tallar la llum més de dues hores pel que fa a persones o a empreses”.