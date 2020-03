Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Sereu tan directes que perdreu tota la diplomàcia; heu d’estar atents i mirar de no ser tan explosius quan parleu. El tema és que podeu ferir els sentiments d’algunes persones que us estimeu i la veritat és que no fa falta arribar a aquest extrem. Mireu d’enfocar les forces a cultivar el cos fent exercici i cuidant-vos més.



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

En qüestió de feina sembla que teniu tendència a millorar i a poder fer canvis bons, només cal que estigueu atents i que, quan en tingueu l’oportunitat, us hi poseu bé. Respireu abans de contestar a les coses que us diuen, perquè hi haurà moments en què no se us posarà gaire bé algun tema i una mala resposta us pot portar problemes.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

En el camp de la parella hi poden haver situacions complexes que, si no controleu bé, us poden fer anar malament. Va molt lligat a canvis dins de casa, ja sigui per decoració o per reformes, on no us poseu massa d’acord i això us provoca uns nervis que no calen. Si podeu, sortiu a fer un volt i que us toqui l’aire, us anirà molt bé.



Cranc



al 21 de juliol

Viatjar serà com una medecina per a vosaltres; per gota que pugueu, mireu de marxar; no cal que sigui massa lluny, només per canviar d’aires i veure paisatges nous o diferents. La responsabilitat en les obligacions és gran però us farà sentir més oprimits del compte; per aquest motiu, és interessant que feu coses per trencar la rutina.



Lleó



al 21 d’agost

No sabeu ni com us hi heu de posar per veure les coses positivament, quan normalment sou ben alegres i us és fàcil esborrar els problemes del vostre davant. Ara toca superar moments que us molesten i buscar solucions per estar millor. Amb una mica que hi poseu de la vostra part ja us pot canviar la cosa, només cal somriure més sovint.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre

No vulgueu convèncer a ningú de res; la pressa i la impaciència us faran patinar en les converses i perdreu la força per aconseguir el que voleu. Podeu anar fent un planteig del que voleu per poder-ho moure més endavant, però amb calma i tranquil·litat. Llavors sí que aconseguireu els propòsits marcats de bona manera. Sigueu pacients.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Estareu molt macos i fareu girar a tothom amb la vostra bellesa; ja ho podeu aprofitar, perquè amb una mirada ho podreu arreglar gairebé tot. Ara bé, no us ho agafeu com si no calgués moure ni un dit per a res, perquè us podeu trobar algun problema inesperat. D’altra banda, us cal estar atents a casa, que hi ha algú que us necessita.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu sort a la feina i això us pot donar facilitats a l’hora de millorar l’economia; si podeu, feu un raconet, que els imprevistos solen ser inesperats i, si estem preparats, sembla que tot és més fàcil. També és possible que la família us faci suport en temes econòmics perquè, si teniu algun pla, el pugueu portar a terme sense problemes.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

No parareu quiets, necessiteu moviment i és el que anireu buscant i provocant en cada moment. La veritat és que us anirà bé tenir ambient, perquè us fa falta sentir-vos vius i actius, però també cal descansar i això de vegades no ho penseu. Les persones grans de la vostra família us donaran bons consells i us aniria molt bé escoltar-les.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Sereu tossuts en tot, i no cal ser tan durs i rígids; de vegades teniu raó, però d’altres no acaba de ser correcte el que penseu; per tant, la flexibilitat és una virtut que heu de mirar de treballar. A banda d’això, us haig de dir que en el camp dels diners us poden sorprendre positivament; no us espereu molt, però alguna cosa caurà.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us és fàcil trobar persones que vulguin tenir algun afer amb vosaltres, però que us quedi clar que no serà res seriós. En la societat actual això és una cosa bastant corrent i a vegades no s’està massa adaptat a tenir una història amb algú sense que després hi hagi un compromís. Tindreu bona comunicació amb el pare, aprofiteu-ho.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Estareu ben contents i animats a fer de tot, no perdreu el temps per res i us sentireu acompanyats de totes les persones que us estimeu. El millor que podeu fer és gaudir-ho al cent per cent i expressar el que sentiu sense miraments ni embuts, sempre que sigui de bon rotllo; el més important és sentir-se bé i còmode amb tothom.