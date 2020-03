Al principi de la jornada es produiran nevades a baixa altitud, després el temps millorarà una mica. El límit de pluja i neu se situarà a 800 m. Al final de la jornada arribaran una nova pertorbació amb precipitacions, el límit de pluja i neu pujarà per situar-se entre 1.800/2.000 m.

El vent serà de Nord-oest bastant fort, 30 a 40 km/h amb puntes de 70 km/h a 1.500 m, i 90 km/h en altitud. Durant la nit del dimarts al dimecres es reforçarà i les puntes en altitud seran de 120 km/h.

Les temperatures mínimes seran de 2 graus a Andorra la Vella, -2 °C a 1.500 m i -7 °C al Pas de la Casa.

Les temperatures màximes seran de 13 graus a Andorra la Vella, 11 °C a 1.500 m i 4 °C al Pas de la Casa.

La isoterma de zero graus al principi de la jornada se situarà a 1.200 m, a la tarda pujarà per a situar-se a 2.400 m.