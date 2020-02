Els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, han rebut aquest dilluns al matí l’ambaixador d’Espanya, Àngel Ros, que ha arribat al Comú d’Encamp acompanyat del ministre conseller, Nicolás El Busto.

Durant la trobada els cònsols han explicat a l’ambaixador les inversions que tenen previstes realitzar durant aquest mandat, i ambdues parts s’han compromès a seguir col·laborant en temes de matèria cultural.

De fet, Ros s’ha mostrat especialment interessat en el Festival de Titelles d’Encamp i del Pas de la Casa, que el departament de Cultura del Comú d’Encamp organitza cada any. L’ambaixador ha destacat que hi ha poblacions espanyoles amb tradició titellaire, i ha emplaçat a mantenir una trobada entre el conseller de Cultura d’Encamp, David Cruz, i el ministre conseller de l’ambaixada, Nicolás El Busto, per trobar sinergies comunes de col·laboració.