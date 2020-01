Hotelers i restauradors apuntaven que la darrera campanya de Nadal ha estat una de les millors dels darrers anys. Però des del sector comercial no tenen la mateixa percepció. Les vendes no han estat a l’altura del que calia esperar. Apunten a diversos factors que explicarien la situació, com ara el canvi d’hàbits dels consumidors.

Les festes de Nadal han deixat la xifra més gran d’entrada de vehicles dels darrers quinze anys i una ocupació que ha obligat molts hotels a penjar el cartell de complert.

Però el comerç no ha obtingut el benefici esperat. Des de les associacions de comerciants valoren la campanya negativament, amb una primera setmana de vendes fluixa tot i que la situació va remuntar lleugerament a partir de la segona.

El pont de Reis tampoc va ajudar a recuperar-se. En definitiva, la gran afluència de turistes, diuen, no va anar acompanyada de més vendes. La presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra, apunta a diversos factors que explicarien la realitat, des del “canvi d’hàbits, el tipus de client que ve, que no té intenció de gastar, i que la despesa mitjana per client ha baixat”.

Considera que el model actual no els beneficia. Quantitat i qualitat no sempre van de la mà i per això aposten per atreure un turisme no tan massificat, però “amb major poder adquisitiu”. Nega que estigui parlant de “client de luxe, però sí apujar el nivell”. Veu “més interessant menys afluència de gent amb un poder adquisitiu més alt”.

Des de The Shopping Mile assegura que la situació afecta tant al comerç petit i de proximitat com als grans. A més, es mostren preocupats perquè la situació és similar des de fa uns anys.