La Unió Hotelera veu inevitable la implantació d’una taxa turística, intenció que va avançar fa unes dies la ministra de Turisme, Verònica Canals. Des de l’associació es vol ser part activa en com s’aplica i veuen bona predisposició per part del Govern.

La implantació d’una taxa turística, seguint l’exemple d’altres països i ciutats, fa temps que s’ha posat sobre la taula i la ministra de Turisme ho va tornar a plantejar en la trobada de Nadal amb els mitjans.

El sector hoteler s’ha conscienciat que l’impost arribarà tard o d’hora i en vol ser partícip. El president de la Unió Hotelera, Carles Ramos, ho veu “un tema inevitable i no ens hi podem oposar”. “Obviament és una trava en el preu de venda de les habitacions, però caldrà veure quin import es proposa cobrar i com es reinverteirà”, ha afegit.

Ramos creu que la recaptació de la taxa hauria de repercutir en el sector turístic “per fer les promocions que calgui” i també en la població, “perquè el turista aporta molt però també provoca cues, entre altres coses”.

El president de la Unió Hotelera ha fet un balanç molt positiu de les vacances de Nadal quant a afluència de turistes i de facturació dels associats, actualment uns 150 establiments.

Jordi Pujol Pons substitueix Sarah-Jane Giménez en la gerència de la UHA

Internament, la Unió ha canviat recentment de director, amb l’arribada de Jordi Pujol Pons. Substitueix en la gerència Sarah-Jane Giménez, que ho ha deixat per motius professionals.