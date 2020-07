Els casos actius de Covid-19 es redueixen a tres en tot el país després que un dels afectats rebés l’alta recentment, fet que ha fet pujar la xifra dels recuperats(o curats) fins a les 800 persones. Així es desprèn de l’actualització de les dades epidemiològiques que ha realitzat el ministre Portaveu, Èric Jover, en la compareixença posterior al Consell de Ministres.

Els casos totals diagnosticats des de l’inici de l’emergència sanitària es mantenen en 855 des del passat 18 de juny. Les defuncions amb Covid-19 registrades en total són 52, xifra que no ha variat des del passat 16 de juny quan ja feia un mes que no se’n registraven. Ingressat a l’hospital amb la infecció activa de coronavirus no hi ha cap pacient, encara que Jover ha informat que hi ha cinc persones ingressades per les conseqüències que ha deixat la malaltia, encara que cap d’ells suposa un “cas crític”, ha dit.

El Govern aprova el protocol per permetre les sortides a l’exterior dels usuaris dels centres sociosanitaris

El bon comportament de les dades han permès que el Govern hagi validat aquest dimecres el nou protocol per regular les sortides a l’exterior dels usuaris dels centres sociosanitaris per garantir la seguretat i prevenció davant la COVID-19. La voluntat és que les residències puguin adaptar-se a la situació actual, tot prevenint i evitant contagis d’una població vulnerable. Les mesures, que s’afegeixen a les ja existents que regulen els nous ingressos als centres així com també la incorporació de nous treballadors, permeten definir amb exactitud els mecanismes per a les sortides a l’exterior que fins a la data no estaven permeses.

Així, i de manera més concreta, l’avís del Govern exemplifica que els centres sociosanitaris poden organitzar sortides dels usuaris fora del centre sempre i quan es compleixin les recomanacions següents: les sortides es realitzin en espais controlats on es pugui realitzar una neteja i desinfecció freqüent dels mateixos; els usuaris vagin acompanyats dels professionals del centre i es compleixin les mesures sanitàries de caràcter general per a tots els usuaris (mascareta, rentat de mans abans i en tornar de la sortida i distància de seguretat d’1,5 metres).

A més, el nou protocol també permet als residents autònoms sortir sols del centre si la direcció valora que poden respectar les mesures preventives indicades. Caldrà que el resident signi un document de declaració jurada conforme respectarà aquestes mesures.

De manera paral·lela, els centres sociosanitaris poden permetre la sortida dels usuaris dels centre per anar amb els seus familiars avaluant de manera individualitzada cada cas i en compliment un seguit de recomanacions. Aquestes indiquen que les sortides no es podran dur a terme en zones considerades de risc fora d’Andorra o amb contactes no controlats. S’entén com a contactes no controlats les persones fora del nucli de convivència amb que es té contacte sense distància de seguretat o ús de la mascareta. El centre podrà fer signar als familiars un document de declaració jurada conforme l’usuari no estarà amb persones amb símptomes de malaltia aguda, que n’han presentat o que han estat en contacte amb algú que en tingués en els quinze dies anteriors.

El nou protocol també ressalta que els familiars hauran de dur un registre de les persones amb qui mantenen contacte durant l’estada a l’exterior. En la tornada de l’usuari, el centre haurà d’efectuar una vigilància passiva durant els catorze dies posteriors a la tornada efectuant control d’aparició de símptomes o signes compatibles d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 dos cops al dia. En la tornada per aquelles sortides de durada superior a sis nits caldrà efectuar una PCR o TMA.

Noves mesures per a les llars d’infants

El Govern també ha aprovat impulsar canvis en els protocols a les llars d’infants per fer front a possibles infeccions de coronavirus SARS-CoV-2. Així, i tenint en compte que la situació sanitària i epidemiològica evoluciona favorablement, es considera convenient fer canvis en les recomanacions sanitàries establertes.

Així, s’augmenta fins a un màxim de deu el nombre d’infants per aula sempre que es compleixi el que estableix el Reglament de guarderies en relació amb el nombre de professionals i els metres quadrats per infant. També es defineix que no és necessari el canvi de roba de l’infant en el moment de l’arribada a la llar d’infants. Tot i això, es recomana demanar a les famílies el canvi diari de la roba de l’infant.

Les noves mesures també recorden a les famílies que no han d’aportar les receptes d’antitèrmics que s’aportaven prèviament a la pandèmia. Actualment no hi ha cap indicació per a l’ús d’antitèrmics en les llars d’infants, ja que les famílies han de recollir de manera urgent de la llar d’infants els infants que presentin símptomes de malaltia aguda.

Són vigents la resta de recomanacions previstes en l’avís del 8-6-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les recomanacions organitzatives per a les llars d’infants.

S’aprova el Decret per augmentar la capacitat màxima al 100% dels vehicles de transport públic de viatgers

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el Decret pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, d’obertura d’altres activitats comercials en la fase 3.

El text determina l’augment de la capacitat màxima en els vehicles de transport públic de viatgers, que passa a ser del 100%. En tot cas, es manté l’ús obligatori de la mascareta i es recomana disposar de dispensadors de solució hidroalcohòlica en els accessos. El Decret s’ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Es permet l’obertura de pubs i centres d’activitats termals a partir d’aquest dimecres

En paral·lel, el mateix Decret inclou els pubs i els centres termals i balnearis com a sectors que poden reprendre la seva activitat a partir de l’1 de juliol. En concret, s’estableix que l’horari màxim de tancament dels pubs és a les 01:00 hores, tal com ja succeeix amb els establiments de restauració i bars. A més, es decreta que no està permès el ball en els pubs. Pel que fa als centres termals i balnearis, es limita la capacitat a un 30%. En els espais interiors cal limitar la capacitat a un màxim de 200 persones.

Així mateix, s’obren els casals d’avis i les cases pairals, una obertura que ha de complir amb les mesures sanitàries generals i específiques, d’entre les quals es destaca dur a terme un registre dels usuaris que accedeixen als serveis o prioritzar totes les activitats que es puguin fer a l’aire lliure.

D’altra banda, també es permet el funcionament de les activitats econòmiques amb equipaments i instal·lacions infantils, sempre que es compleixin les mesures sanitàries generals i concrets, com per exemple una capacitat limitada al 50% de l’espai on es desenvolupa l’activitat.

Govern valida el retorn de la Lliga Multisegur de futbol i la competició es reprendrà aquest diumenge

El Ministeri de Cultura i Esports, juntament amb el vistiplau del Ministeri de Salut i a petició de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), ha validat el retorn de la Lliga Multisegur amb les màximes garanties de seguretat possibles. La competició de futbol, que es va suspendre a causa de les mesures preventives emprades per pal·liar la situació generada per la COVID-19, reprendrà els partits restants aquest proper diumenge 5 de juliol. La decisió s’ha pres després d’una bona evolució de les fases precedents d’entrenaments que s’han dut a terme durant l’últim mes.

En virtut de garantir la màxima seguretat per a la salut pública i també del col·lectiu futbolístic, s’ha decidit, tal com ja es va explicar, que es realitzaran proves TMA de la COVID-19 a tots els jugadors, integrants dels diferents cossos tècnics i als àrbitres. Aquetes proves, que ja s’estan realitzant aquesta setmana, es faran durant tot el mes de juliol mentre duri la competició. Concretament es faran quatre tests més en les dates següents: 6-7 Juliol, 13-14 Juliol, 20-21 Juliol i 27-28 Juliol.

Pel que fa al calendari de competició, i d’acord amb l’entesa entre FAF i clubs, es jugaran els tres partits que quedaven pendents de la fase regular, els tres partits de play off i les semifinals i final de la Copa Constitució. Es disputaran dos jornades per setmana, distribuint els partits entre diumenge, dimecres i dijous. Així, els partits de cap de setmana es jugaran els diumenges a les 11.00 i 19.30 al CEFAF i a l’Estadi Nacional. Entre setmana és jugarà els dimecres a les 20.30 i els dijous a la mateixa hora i també als dos camps anteriorment citats. La utilització de les mateixes infraestructures permet minimitzar al màxim el risc de contagis.

De manera paral·lela al protocol sanitari establert per la represa de la competició, la FAF farà una reunió amb els clubs per explicar-los al detall les recomanacions sanitàries establertes així com per fer especial èmfasi en la responsabilitat dels jugadors, fora dels terrenys de joc, mentre disputen la competició.