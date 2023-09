Els bisbes catalans es desmarquen de la Conferència Episcopal sobre “l’amnistia”

El secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Francisco César García Magán

“Davant les declaracions del Secretari General i Portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola que, sobre les negociacions polítiques en el procés d’investidura d’un nou president del Govern espanyol, va fer després de la darrera reunió de la Comissió Permanent i que avui són recollides per la majoria de mitjans, els Bisbes amb seu a Catalunya manifestem el següent:

1. El Secretari General de la Conferència Episcopal Espanyola, Mons. César Garcia Magán, en les seves declaracions, es va centrar sobretot en una valoració jurídica personal del tema que ―segons ell― no implicava ni negar ni recolzar l’amnistia. A més, explícitament va dir que el president en funcions Sr. Pedro Sánchez, encara no havia posat sobre la taula el tema, cosa que realment es correspon, a hores d’ara, a la realitat.

2. L’Església sempre es guia per afavorir la igualtat, la cordialitat, el diàleg i el treball per fer una societat nova i bona. Atiar el partidisme o alabar una determinada posició no és ni bo ni, malauradament, nou. Per això, els bisbes, pastors d’una Església que és sortosament plural hem de mantenir una neutralitat edificant i respectuosa, neutralitat que només podem trencar quan es lesiona el dret a la dignitat de l’ésser humà, centre de tota la Doctrina Social de l’Església.