Els Bessons heu d’exposar les vostres idees del 19 al 25 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

No estàs acostumat a que t’organitzin la vida, però hauràs d’assumir el rol de persona disposada a cedir. No et costarà esforç si ho fas amb i per amor. Treball: estaràs en el punt de mira d’una oportunitat avantatjosa.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Has de confiar en la teva parella, o en aquesta persona especial perquè aquests dies la seva opinió resultarà providencial. Treball: si t’ofereixen l’oportunitat de canviar d’ocupació o de departament no et resisteixis; això suposarà majors al·licients.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estaràs molt ocupada, tant que podries oblidar-te d’una cosa important: un aniversari, una reunió familiar… vigila amb aquests despistes. Treball: mercuri, regent del teu signe, forma excel·lents aspectes. Aprofita per exposar les teves idees.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Ja no disposes de la força de mart en el teu signe, la qual cosa et permet alleugerir la càrrega emocional d’aquestes últimes setmanes. Treball: una de calç i una altra d’arena; els problemes són perquè els superis i no perquè et bloquegis. Relaxa’t, tot s’aclarirà.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Mart entra en el teu signe, el que suposa tirar fllenya a les brases que ja cremen en el teu interior. Els teus impulsos amorosos augmentaran. Treball: Amb la teva forma de treballar et portes al personal per davant, els conflictes es multiplicaran. Mostra’t més desposada a escoltar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Una persona estimada et demostrarà com valora la teva amistat i el teu lliurament. Assumeix aquests afalacs i aprèn a rebre’ls. Treball: la crisi passarà de llarg si tu no la retens. Hi ha situacions que no depenen de tu, actua amb actitud positiva.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Els planetes continuen il·luminant el teu signe aquesta setmana i afavoreixen els encontres amorosos, les cites romàntiques, els idilis. Treball: sigues caut amb els diners, tant en els comptes laborals, com personals. Un error podria ser motiu d’una discussió.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

L’amor et motiva i aquests dies no només et sentiràs molt enamorat, sinó que desprendràs un gran magnetisme. Treball: és el moment d’expressar idees que poden millorar algunes coses de la teva feina. Confia en tu i en el teu poder de regeneració.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Els teus éssers estimats estaran molt pendents de tu. Pot ser que tanta dedicació et suposi un aclaparament. Valora la seva tendresa. Treball: si et trobes amb la persona que vols evitar, potser sigui perquè solucionis el problema que us enfronta.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La sinceritat és el teu millor argument. Digues allò que penses, com et sents i què busques en la teva relació sentimental. Treball: no convé prendre decisions fins que no sàpigues el que vols. Estàs passant per un moment de dubtes i això afecta la teva professió.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Si el teu anhel no es compleix, no li donis la culpa a la mala sort, als astres, perquè només tu n’ets el responsable. Aquest amor potser no et convingui. Treball: el que se’t resistia des de fa dies pot acabar sent un rotund èxit dimarts o divendres.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La felicitat té fama de ser efímera, sempre que es vulgui retenir. Deixa que tot flueixi sense voler capturar la màgia de l’amor. Treball: tendeix a desbordar les teves expectatives aquesta setmana, així que activa’t i deixa les queixes per a un altre dia.