Els Àries ho passareu bé amb la parella del 21 al 27 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Temps de passar-ho més bé amb la parella, de recuperar la il·lusió o d’augmentar la família. Toca ser curós amb la salut i potser implementar constància i nous hàbits.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Amb paciència assoliràs els projectes, però no t’oblidis de relaxar-te i de fer una mica de vida social, doncs darrerament pots estar més solitari del que és habitual.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El sector de l’amor, rep una dosi extra. Pots conèixer algú interessant o iniciar una relació. Vius les conseqüències de l’estrès a les nits. Practicar meditació t’ajudarà.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Si havies descuidat algunes obligacions familiars o domèstiques, en aquest període ja no podràs evadir-les. Compte amb les tensions amb la família política, sigues prudent.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Hauràs de lidiar amb un problema amb els veïns o tocarà enfrontar alguna conversa pendent amb un germà o germana. Et mostres més comunicatiu, sobretot amb la parella.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Les energies s’enfoquen en assumptes materials en les properes setmanes i vols prendre el control de la teva economia. Despeses vinculades al temps de lleure o als fills.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

FELICITATS! El Sol entra al teu signe i s’inicia el període de l’aniversari. Que no et robin la tranquil·litat, no deixis de cercar espais de soledat per equilibrar-te.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

El Sol transita per la Casa XII i amb ell s’obre un temps de reflexions i balanç dels darrers mesos. La relaxació pot ajudar-te a l’acceptació i a la serenor interna.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Penses en com abordar assumptes importants sense por, amb l’ànim tranquil. Tens esperança i reps una dosi d’autoconfiança. Si véns d’un viatge, no en tens prou, en vols més.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

El Sol a Casa X activa les teves millors qualitats com a líder i t’ajuda a definir objectius vitals. Si no estàs a gust a casa, surt, passeja, però no et facis mala sang.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tens ganes de compartir i pots cercar la manera de donar el millor de tu als altres, potser fent algun tipus de voluntariat. S’obre una etapa de més diàleg amb la parella.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Et fas més conscient de les limitacions econòmiques i et pots entristir una mica, però cerques alternatives satisfactòries. Comparteixes un secret amb una bona amistat.