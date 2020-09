Títol: The Boys

Durada: 60 min.

Temàtica: Drama, Ciència ficció, Acció

Direcció: Eric Kripke

Intèrprets: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr

Temporades: 3 Capítols: 16

Sinòpsi:

Què passa quan els superherois abusen dels seus superpoders en lloc de utilitzar-los per fer el bé?

The Boys és l’adaptació televisiva de l’obra de Garth Ennis que presenta un món superheròic on els herois estan corromputs per la fama.

Aquesta actitud encegada i d’alta celebritat els porta a posar en perill al món més d’una vegada.