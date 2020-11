Els àries heu d’evitar enfrontaments del 2 al 8 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Evita enfrontaments amb la teva parella, fills o amics. Et convé retirar-te i canalitzar les emocions. La teva energia es desborda i això també pot perjudicar la teva salut. Treball: la teva predisposició laboral és excel·lent, però si no tens l’aprovació, no t’encaparris.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Un consum raonable de passió pot ser el que més et convingui aquests dies. No forcis situacions si t’estan demanant paciència. Treball: se t’acumularà i hauràs d’organitzar la teva agenda o demanar ajuda. Aprèn a delegar i aniràs més relaxat.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pots viure aquests moments en els quals, si t’atreveixes a passar el límit, ja no hi haurà volta enrere, i si dubtes, l’ocasió pot no tornar a donar-se. Treball: amb calma tot sortirà millor del que esperaves. Medita les teves paraules i les teves accions.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Les relacions es basen en l’aprenentatge del que uns altres ens proposen experimentar. Si la teva visió de les coses és oposada a la de la teva parella, no tractis de canviar-la, si no de comprendre-la. Treball: tancar-te en la teva closca és contraproduent. Dialoga.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Si hi ha alguna cosa que no vols que se sàpiga, no ho vagis pregonant. Sigues més prudent, sobretot si es tracta d’assumptes que no t’afecten només a tu. Treball: controla la teva ambició. Les teves ànsies d’intervenir en tot poden acabar provocant alguns malentesos.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Allibera la teva ment i el teu cor i centra’t només en els que t’estimen pel que ets, no pel que aparentes. Treball: si tens assumptes urgents i et sents limitat per la quantitat de treball, planteja-ho a qui correspongui. Obtindràs resultats.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Aprofita tota la setmana per utilitzar les bones influències que té Venus en el teu signe. La teva seducció està al punt. Treball: entre somriures i llàgrimes pot desenvolupar-se la setmana. No et sentis castigat per les circumstàncies.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Alguns capítols amargs han estat fent mal a les teves emocions. Sincera’t i parla de sentiments per bandejar-los. Treball: estàs en un moment decisiu per a assumptes laborals; resoldràs un problema que ha estat bloquejant els teus ingressos.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Para esment als consells que et donin aquesta setmana; et convé escoltar-los i posar-los en pràctica. Treball: hi ha assumptes que cal posar en clar, assumir errors i acabar el que estigui pendent. Activa’t i treu-te els problemes de sobre.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Aprofita aquesta bona ratxa per no oblidar que has de gaudir més de la vida d’ara endavant. Treball: has de saber assumir cada moment i aprendre de les derrotes. És la manera de gaudir amb més consciència de les victòries.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Un bon inici de setmana, amb expectatives immillorables. No ho espatllis amb la teva peculiar forma d’expressar les emocions. Treball: renunciar a alguna cosa bona per aconseguir una cosa millor és molt lloable, però vigila no t’equivoquis. Calcula bé.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Una situació emocional que no controles està confonent els teus sentiments. Medita a fons cada pas que donis. Treball: la teva tendència a estar absent en els moments en què les emocions es desborden acabarà repercutint en la bona marxa dels teus negocis.