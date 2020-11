Parlem de la caiguda del cabell a la tardor

Perds més de 100 cabells al dia? Mires la pinta i tems que la pèrdua capil·lar vagi a més? Possiblement estàs vivint un episodi de caiguda de pèl estacional. I és que aquesta tardor suposa un gran repte per a mantenir la cabellera sana i amb volum. A la tornada a la rutina i al canvi de temperatures cal sumar-li la fatiga, estrès i xoc emocional, que enguany és molt major per la situació que estem vivint. Encara així, podem controlar aquesta caiguda del cabell mantenint unes bones cures.

Causants i dubtes sobre la caiguda del cabell

Per què la tardor és una estació propícia a la caiguda del cabell? La tornada a les obligacions després del període estival comporta una certa dosi d’estrès, un mal aliat per a la salut capil·lar. Enguany, després de set mesos en què la nostra vida ha estat alterada i condicionada per l’aterratge de la pandèmia, aquest estrès i fatiga és major, sobretot perquè la incertesa continua, el pronòstic per als pròxims mesos no és favorable i és possible que les restriccions per a evitar el contagi hagin perjudicat la nostra economia. Així que la dosi emocional aquesta tardor pot jugar en la nostra contra. Una mala alimentació, operacions o la gestació també són factors que poden provocar la caiguda estacional del cabell.

Quines són les causes clares de la caiguda del cabell? La falta de nutrients (la nutricional) i la mala vascularització del bulb pilós, que fa que faltin elements essencials en el creixement del cabell.

Quants cabells es perden en un estadi normal? Entre 40 i 80, si perdem més de 100 podem estar parlant de caiguda estacional.

El cabell llarg cau més que el curt? La caiguda del cabell no depèn de la longitud. Això sí, en ser més llarga la fibra pot donar lloc a més embolics i el cabell s’afebleix i pot trencar-se, però no caure’s.

L’ús de l’assecador augmenta la caiguda del cabell? No, però, com en la pregunta anterior, l’agressió de calor al cabell afebleix la fibra capil·lar i el trencament és més fàcil

Per bellezactiva.com