Els Aquari podeu aconseguir un nou treball del 18 al 24 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

No generis sentiments contradictoris. Hauràs d’estar disposat a revisar alguns dels teus plantejaments si desitges millorar la teva relació. Treball: amb la quantitat d’assumptes que tens pendents de resoldre, no pots embolicar-te amb uns altres. Sigues prudent.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Amb lo bé que estàs tu delegant els assumptes més trivials, hi ha qui està pendent de la teva comoditat. No t’’hi enfrontis. Treball: l’entrada del sol i venus en el sector del treball t’augura una setmana molt positiva. A més, algú desitja la teva col·laboració laboral.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si en el bagul dels teus records emocionals hi ha assumptes pendents de resoldre, ara és el moment de fer-ho. Se solucionaran de forma molt positiva. Treball: aconseguir una col·laboració professional ben retribuïda entra dins de les teves possibilitats.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La confiança que diposites en tu ha de ser proporcional a la que deixes en els altres. Tu ets qui desconfia de les teves possibilitats. Venç totes les teves pors. Treball: no lliuris el teu poder i no perdràs l’oportunitat de demostrar el que vals.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

L’entrada del sol i venus en el sector de les relacions li posa un toc de dolçor a la teva vida. Aprofita aquestes energies per expressar més afecte. Treball: sorgeix una oportunitat de guanyar més diners, la manera sembla una mica estranya, però millora la teva economia.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Hauràs de fer front a una situació conflictiva de manera taxativa. No pots consentir certes actituds a casa teva; actua. Treball: tens objectius professionals que acaparen la teva atenció, en detriment d’altres coses no menys importants.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Un període de molt d’amor, de sensacions de vertigen, si saps viure-ho amb intensitat però sense ansietat. La sort afavoreix els teus plans. Treball: Una bona oportunitat no es dona tots els dies. Ven les teves habilitats professionals, demostra el que vals.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Canviar d’opinió de vegades és un error. No resulta fàcil saber el que has o no de fer amb la teva relació sentimental, però aquesta setmana quedarà clar. Treball: una petita victòria professional t’ajudarà a prendre distància d’un conflicte d’interessos.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Et reclamaran més ajuda de la que estàs disposat a donar. Analitza la situació abans de negar-t’hi en rodó. Treball: aconseguir que tot funcioni a la perfecció serà un repte aquests dies. Si ho aconsegueixes comparteix l’èxit, perquè hi hauran contribuït els altres.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tot el bé que puguis projectar no cau en sac trencat; les emocions positives generen més optimisme i reverteixen en el teu favor. Treball: et compromets en coses que saps que no podràs complir, no estiguis tan pendent dels altres i estima’t més.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La presència de venus en el teu signe et dona l’oportunitat de viure més l’amor. Tira per la borda el que et genera estrès, pensa més en el teu benestar. Treball: donaran bones referències de tu; si busques treball és una setmana per aconseguir-lo.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

L’entrada de Júpiter en el teu signe aquesta setmana significa la possibilitat d’expandir els teus anhels i generar desitjos. Enfoca la teva voluntat cap a un objectiu que t’ajudi a millorar la teva salut. Treball: també tens al teu favor els teus plans professionals.