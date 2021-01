Pomes vermelles o verdes? Quines són més saludables?

Pomes vermelles o verdes. El color no és només el que les fa diferents. També el seu sabor i les propietats que contenen. Ambdues són molt saludables, però les petites diferències que les separa són les que ens poden fer declinar la balança cap a un costat o l’altre.

Les pomes vermelles són pel seu aspecte i la seva tonalitat molt més apetibles. A més, en ser més dolces, són les que els consumidors prefereixen. Tenen major contingut de procianidina en la pell que les verdes. Aquesta substància redueix el risc de sofrir malalties coronàries i neurodegeneratives. També ajuden a agafar el son, relaxen i et seran molt útils si has de fer tasques que exigeixin concentració, ja que milloren la memòria. A més, també combaten la febre, afavoreixen el bon funcionament de l’intestí i del fetge i actuen de desinfectant bucal.

Per la seva banda, les pomes verdes, de sabor més àcid, no es queden enrere. Contenen moltes més vitamines (C, A, B i E) i més proteïnes que les vermelles, protegeixen la pell dels raigs solars, ajuden a enfortir els ossos, tenen propietats anticancerígenes, i són les més indicades si se segueixen dietes d’aprimament, ja que la seva aportació calòrica és molt menor. En cuina, també són més valorades, perquè aguanten millor la cocció.

Com es pot veure, ambdues són molt beneficioses per al nostre organisme, i segons els nutricionistes l’ideal és anar-les combinant en la nostra dieta per a així poder sumar totes les seves propietats.

Per Eva Remolina