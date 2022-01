Els abonaments en telefonia mòbil augmenten prop d’un 10% al desembre

Els abonaments per servei durant el mes de desembre del 2021 se situen en 49.769 abonats als serveis de telefonia fixa, 93.792 abonats als serveis de telefonia mòbil i 39.399 abonats a internet de banda ampla. Segons publica aquest dijous el departament d’Estadística, aquestes dades suposen una variació percentual positiva del 2,4% respecte del mes de desembre de l’any anterior en telefonia fixa, i del +9,8% en telefonia mòbil. Quant als abonats a internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, concretament del 4,6%.

Pel que fa als abonaments per servei, les dades mitjanes de l’any 2021 se situen en 49.033 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva de l’1,9% respecte del període anterior. En telefonia mòbil, se situen en 87.633 abonats, reflectint una variació percentual positiva de l’1,6%. A l’últim, internet de banda ampla se situa en 38.118 abonats, mostrant una variació percentual, també positiva, del 2,9%.

En relació amb el tràfic telefònic en minuts sense internet durant el desembre del 2021 se situa en 17,67 milions, xifra que equival a una variació percentual positiva del 8,9% respecte del desembre del 2020. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 12,1 milions de minuts (68,5% del total i equivalent a un +5,8% respecte de l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 5,57 milions de minuts (31,5% de total i equivalent a un 16,1% respecte de l’any anterior).

Pel que fa a les dades acumulades al llarg del 2021, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 173,86 milions, el que representa una variació percentual negativa del 8,9% respecte del mateix període anterior. Quant al tràfic nacional, els minuts han estat de 119,17 milions i pel tràfic internacional de 54,15 milions.

Per últim, el tràfic per internet en GB durant el desembre ha estat d’11,85 milions de GB, fet que reflecteix una variació percentual positiva del 30% respecte del desembre del 2020. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 4,12 milions de GB, un 34,8% del total i equivalent a un +24,1% respecte del desembre del 2020. Si s’analitza el tràfic internacional, es pot veure com ha estat de 7,73 milions de GB, un 65,2% del total i equivalent a un +33,4% respecte del desembre del 2020. Cal destacar la variació del tràfic per internet mòbil, que aquest mes de desembre ha augmentat un 37,2% respecte del desembre de l’any anterior.

Al llarg de tot el 2021, a més, el tràfic per internet en GB ha estat de 110,87 milions de GB, el que equival a una variació percentual positiva del 15,9% respecte del període anterior. El tràfic nacional ha estat de 38,67 milions de GB i l’internacional de 72,19 milions de GB.