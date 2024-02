El X Seminari de docència estudia l’ús de la IA a la universitat

Les persones participants al seminari sobre intel·ligència artificial a la universitat (UdA)

Una trentena de docents de la Universitat d’Andorra (UdA) han participat aquest divendres, 9 de febrer, a la desena edició del Seminari de docència universitària, un punt de trobada anual del personal docent que serveix per a debatre i compartir experiències sobre diferents aspectes del procés d’aprenentatge amb la voluntat de continuar millorant en la qualitat docent.

La trobada, organitzada pel Grup de recerca interdisciplinari en Educació, s’ha desenvolupat sota el títol “Aplicacions de la intel·ligència artificial generativa a la docència universitària” i s’ha centrat, doncs, a analitzar exemples d’ús d’aplicacions d’intel·ligència artificial generativa per al disseny de noves propostes didàctiques a l’aula.

La jornada ha servit, així, per a reflexionar sobre el rol que poden tenir unes eines que es van posar a l’accés de tothom fa poc més d’un any. A través d’unes sessions conduïdes per l’experta Davínia Hernández-Leo, s’ha abordat el funcionament intern de la IA generativa, el seu potencial per a millorar l’aprenentatge i la importància que continua tenint el paper del professorat. A més, s’hi han tractat les implicacions en els sistemes d’avaluació, a través d’una revisió i una discussió conjuntes de les propostes aportades per les persones participants al seminari.