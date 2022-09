El tercer Pine Peaks de la Seu d’Urgell, el 24 i 25 de setembre

La tercera edició del Pine Peaks ja escalfa motors. El Club de Vehicles Clàssics de l’Alt Urgell, organitzador del festival de vehicles nord-americans i rockabilly de la Seu d’Urgell, ha presentat el programa d’enguany, que es durà a terme l’últim cap de setmana de setembre (dissabte 24 i diumenge 25), a l’Aparcament Doctor Peiró.

El Pine Peaks 2022 arrencarà el dia 24, a les 9 del matí, amb l’obertura de portes del recinte i de la zona de restauració, oberta a tothom. La trobada inclourà una Chrono Race, de la qual se’n farà la classificatòria a partir de les 11. Més tard, al migdia (14.00 h), hi haurà música amb DJ i sessió de Country Line Dance. Al llarg de la tarda també hi haurà música rock en directe, amb Diana & The Resounds (a les 4 de la tarda) i el grup Sin in Town (a les 6). Per a completar el dia, hi haurà una ‘Rockabilly Night’ a la Pista Polivalent.

La segona jornada, diumenge 25, començarà amb una rua pels carrers de la ciutat, per a apropar a tota la població l’espectacularitat dels cotxes i motos que hi participen. Tot seguit, a les 11, començarà la final de la Chrono Race. I a les 12 del migdia, hi haurà un vermut amb swing, amenitzat per We Swing Pirineu. El Pine Peaks s’acabarà amb el lliurament de premis de la carrera, a la una del migdia.

Els aficionats o propietaris que estiguin interessats a participar-hi directament poden contactar amb l’organització al telèfon 617 233 123 o bé al correu pinepeakscars@gmail.com. Si necessiten fer reserva d’hotel, poden contactar amb Turisme Seu (973 35 15 11).

Per a difondre el Pine Peaks i animar a participar-hi, l’organització ha publicat a les xarxes un vídeo promocional en què resumeixen els elements clau que defineixen el festival: els vehicles clàssics dels Estats Units, el rock i el Pirineu.