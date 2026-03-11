El subdelegat del Govern espanyol a Lleida rep la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu

El subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha rebut aquest dimecres la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, per a conèixer el programa de la 37a edició de la Trobada al Pirineu que tindrà lloc els dies 11 i 12 del proper mes de juny, a la Seu d’Urgell. A la reunió també hi ha assistit el vocal de la junta directiva de la Trobada, Xavier Nart.
En el decurs de la reunió, el subdelegat ha conegut les tasques prèvies d’organització de la nova edició de la Trobada que, tal com ha explicat José Crespín, “s’ha consolidat com un espai de referència per al diàleg, l’intercanvi d’idees i la reflexió al voltant dels grans reptes de futur del teixit empresarial i dels nostres sectors productius en un context econòmic i tecnològic en constant transformació. En un moment global com l’actual, – ha afegit el subdelegat- espais de trobada com aquest també posen en valor la relació directa i l’intercanvi personal entre empresaris, que continuen sent essencials per a generar confiança, projectes i noves oportunitats.”
La junta directiva de la 37a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu ultima aquestes dies el programa de la nova edició amb la confiança d’assolir els 900 participants de la darrera Trobada.