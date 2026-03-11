L’Àliga acollirà, aquest dijous, el Nacional de supergegant

La pista Àliga serà l’escenari, aquest dijous, de la Copa Creand amb dues curses de supergegant, una que correspondrà al Campionat Nacional d’Andorra, i una segona que serà cursa FIS. El Campionat Nacional d’Andorra de velocitat tindrà aquest any la cursa de supergegant i ho farà a l’escenari de la Copa del Món femenina celebrada ara fa unes setmanes a Andorra. La pista Àliga acull als equips nacionals i EEBE U19 de la federació.
La competició s’iniciarà a partir de les 9:45 hores amb el primer supergegant, que correspondrà al Campionat Nacional, tant en categoria femenina com masculina. En acabar tindrà lloc un supergegant FIS, també en dones i homes.
Els Nacionals d’eslàlom i gegant, el 9 i 10 d’abril
Després d’aquests Nacionals de velocitat vindran els de tècnica, que es disputaran a l’abril a la pista Esparver del Tarter. El 9 d’abril serà el Campionat Nacional d’eslàlom, mentre que el 10 serà de gegant. Abans, el 7 i el 8 d’abril hi haurà dues curses FIS, al Pas de la Casa, en eslàlom i en gegant.