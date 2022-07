El servei de teleassistència de la Creu Roja creix fins als 600 usuaris

El servei de teleassistència de la Creu Roja suma cada vegada més usuaris. Ara mateix, ja hi ha adherides 600 persones. En els darrers dies s’ha estat fent una ronda de trucades a la meitat, sobretot gent gran que viu sola, amb l’objectiu de donar consells per a gestionar les altes temperatures. Per a l’entitat és un servei essencial que s’està intentant actualitzar perquè també pugui funcionar fora de casa.