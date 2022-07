L’estabilització de la morrena d’Erill la Vall permetrà estudiar l’aplicació en altres zones del Pirineu

Els treballs per a estabilitzar, per a evitar esllavissaments i despreniments que puguin afectar el nucli habitat segueixen el seu curs. Aquests treballs s’emmarquen en el projecte d’àmbit europeu H2020 PHUSICOS (2022-2023) que té per objectiu reduir el risc en zones de muntanya mitjançant l’aplicació de solucions basades en la natura.

Aquesta actuació conflueix amb els principis de la nova Estratègia Catalana d’Adaptació del Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC30) s’avaluarà la seva potencial aplicació en altres zones del massís pirinenc amb la mateixa problemàtica.