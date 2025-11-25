La Seu commemora el 25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les dones

Aquest migdia de dimarts ha tingut lloc al passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell l’acte institucional per a commemorar el 25N, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència contra les dones. En aquest acte, la tinent d’alcalde d’Acció Social i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’ajuntament de la Seu, Christina Moreno, i la vicepresidenta segona del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Mireia Tarrats, han llegit en veu alta davant d’autoritats locals i comarcals, i veïns i veïnes que s’han donat cita al bell mig del passeig, la declaració institucional del 25N, que enguany s’ha centrat en la violència masclista en l’àmbit digital.
L’acte ha finalitzat amb la interpretació d’una peça musical a càrrec dels alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus, Judit Martell, a l’acordió, i Joan Gómez, al violí.