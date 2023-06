El sector privat entra a Andorra Turisme

Logotip d’Andorra Turisme

El Govern, que representa el 100% del capital social d’Andorra Turisme SAU, ha decidit en junta general ordinària i universal aprovar la configuració dels nous membres que conformaran el Consell d’Administració d’Andorra Turisme. Com a novetat, en formaran part, per primera vegada, representants del sector privat.

Seguint els estatuts de l’entitat, es renoven al ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, com a president; al director del Departament de Turisme i Comerç, Sergi Nadal, com a secretari; a la directora del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, com a consellera; i a la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, com a consellera en representació dels Comuns.

Es nomenen com a nous membres del Consell d’Administració al ministre de Finances, Ramón Lladós, en qualitat de vicepresident; al secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, com a conseller; i a la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, també com a consellera.

Finalment, per primera vegada, s’ha aprovat que membres del sector privat formin part del Consell d’Administració d’Andorra Turisme. Així, Sònia Yebra s’hi incorporarà en qualitat de consellera com a representant del comerciants i transport del consell del sector privat de turisme de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS); Jordi París formarà part del Consell d’Administració en qualitat de conseller com a representant del grup d’allotjaments del consell del sector privat de turisme de la CCIS; i finalment Josep Marticella s’hi incorporarà en qualitat de conseller com a representant del grup producte del consell del sector privat de turisme de la CCIS.