Al Govern li cal un suplement de crèdit de 28M€ per a fer més habitatge

Raul Ferré, Conxita Marsol, Xavier Espot, Olga Molné i Eva Sansa al complex Ribasol (SFGA)

El Consell de ministres ha acordat trametre al Consell General un projecte de llei per a donar continuïtat a les mesures urgents en matèria d’habitatge i dotar el Govern dels recursos necessaris per a crear un parc públic d’habitatge. En concret, proposa l’aprovació d’un suplement de crèdit de 28,3 milions d’euros destinat a les despeses d’inversió necessàries per a l’adquisició dels edificis –i dels terrenys sobre els quals estan bastits–, i per a la reconstrucció, la reforma i l’acabament dels edificis –tant els de compra com els d’arrendament– per a destinar-los a habitatges de preu assequible.

Aquestes despeses d’inversió no estan incloses de manera suficient en el pressupost inicial de l’exercici del 2023 i per la seva urgència, necessitat i oportunitat no es poden ajornar fins a l’any vinent. Així doncs, el projecte de llei destina ampliar la partida d’enguany en 8,08 milions, amb pluriennals de 16,46 milions el 2024 i de 3,77 milions el 2025.

Mitjançant la Llei 34/2022, del 6 d’octubre, d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, es va aprovar un crèdit extraordinari per un import de dinou milions d’euros, que ha permès adquirir cinc edificis i arrendar-ne quatre més per destinar-los, un cop reformats, a habitatges de preu assequible. La quantitat, però, no ha estat suficient per a l’adquisició de tots els immobles ni per a finançar els treballs de rehabilitació i reforma dels edificis de compra i d’arrendament.

El suplement de crèdit permetrà sufragar la compra d’un immoble que no es va poder adjudicar per manca de fons suficients, i també contractar els treballs de rehabilitació o reforma tant dels edificis de compra com dels arrendats, per a destinar-los el més aviat possible a habitatges de preu assequible. Cal afegir-hi també la compra dels dos blocs del complex Ribasol d’Arinsal, fruit d’un conveni de col·laboració amb el Comú de la Massana, i les obres d’acabament interior per a permetre disposar de 42 pisos de lloguer a preu regulat.